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Moving Sound Bežične slušalice koje se nose na ušima

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Moving SoundBežične slušalice koje se nose na ušima

TAMS1BK/00

Moving Sound Bežične slušalice koje se nose na ušima

Dostupno kod

Black
Black
Žuta
Žuta

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Aplikacija Philips Headphones vam omogućava da u potpunosti koristite prednosti svih mogućnosti slušalica. Možete da pristupite svim funkcijama koje će vam dati pružiti najbolji audio doživljaj sa mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Uputstva i Dokumentacija

Vodič za brzi početak - English (US)

  • PDF datoteka, 3.9 MB
  • 5 September 2026

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 391.7 kB
  • 15 September 2026

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Garancija

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