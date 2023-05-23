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Sve serije

  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
  • Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Komentari
Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.
Gde god da krenete. Ove bežične slušalice koje se nose preko ušiju čine svakodnevna putovanja prijatnijim, uz usklađeni, detaljni zvuk i do 30 sati reprodukcije. Ako vam je potrebno više, brzim punjenjem dobijate između 2 i 6 sati dodatne reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Bežične slušalice sa zvukom visokog kvaliteta

Elegantan dizajn. 30 sati reprodukcije.

  • Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje preko ušiju

Svako putovanje. 30 sati reprodukcije.

Ove slušalice uvek možete da koristite za najzahtevnija dnevna putovanja. Za punjenje je potrebno samo 1,5 sat, a dobijate 30 sati reprodukcije ili razgovora. Dva nivoa brzog punjenja, Rapid Charge i Quick Charge, pružaju 2 ili 6 sati reprodukcije. Možete da slušate od ponedeljka do petka, pa i posle toga.

Detaljan zvuk. Snažan bas.

Savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju dubok bas i jasne frekvencije srednjeg opsega.

Prilagodljivi dizajn

Ove bežične slušalice imaju mekane jastučiće za uši koji se uredno sklapaju u dve konfiguracije. Možete da ih sklopite ravno, što je savršeno za odlaganje u fioku u kancelariji. Takođe možete da ih sklopite ravno i ka unutra, čime dobijate kompaktni paket koji staje u džep jakne ili torbu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.6

od 5

10

Komentari

23/05/2023

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Prednosti

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Mane

Brak

Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Prednosti

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Mane

brak pokrowca, krótki kabel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Prednosti

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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