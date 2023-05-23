2 godine garancije
Obustavljeno
TAPH802BK/00
Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje preko ušiju
Ove slušalice uvek možete da koristite za najzahtevnija dnevna putovanja. Za punjenje je potrebno samo 1,5 sat, a dobijate 30 sati reprodukcije ili razgovora. Dva nivoa brzog punjenja, Rapid Charge i Quick Charge, pružaju 2 ili 6 sati reprodukcije. Možete da slušate od ponedeljka do petka, pa i posle toga.
Savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju dubok bas i jasne frekvencije srednjeg opsega.
Ove bežične slušalice imaju mekane jastučiće za uši koji se uredno sklapaju u dve konfiguracije. Možete da ih sklopite ravno, što je savršeno za odlaganje u fioku u kancelariji. Takođe možete da ih sklopite ravno i ka unutra, čime dobijate kompaktni paket koji staje u džep jakne ili torbu.
3.6
od 5
10
Komentari
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Prednosti
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Mane
Brak
Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Prednosti
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Mane
brak pokrowca, krótki kabel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Prednosti
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Stvarni rezultati se mogu razlikovati