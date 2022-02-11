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  • Uvek spremne za pokret
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  • Uvek spremne za pokret
  • Uvek spremne za pokret
  • Uvek spremne za pokret
  • Uvek spremne za pokret

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT2206GR/00

2.8
| (44) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Ružičasta
Ružičasta
Zelena
Zelena
Uvek spremne za pokret
Postoji li nešto korisnije od potpuno bežičnih slušalica sa futrolom za punjenje koja može da stane u džep uskih farmerki? Ove slušalice otporne na prskanje i znoj bezbedno prianjaju u ušima i daju odličan zvuk i vreme reprodukcije do 18 sati.
Pogledajte sve prednosti

Uvek spremne za pokret

  • Slušalice za unutrašnjost uha

  • Izuzetno mala futrola za punjenje

  • IPX4 zaštita od vode

  • Do 18 sati reprodukcije

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Uz oznaku IPX4 i snažne drajvere od 6 mm, ove slušalice vam omogućavaju da uživate u odličnom zvuku u svim vremenskim uslovima. Potpuno su otporne na prskanje, ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete da će vas uhvatiti kiša.

Izuzetno mala futrola za punjenje pruža do 12 sati reprodukcije

Izuzetno mala futrola za punjenje pruža do 12 sati reprodukcije

Krenite na put sa nekoliko punjenja u džepu. Jedno punjenje pruža vam do 6 sati reprodukcije, a sa potpuno napunjenom futrolom dobijate dodatnih 12 sati. Kratko punjenje u futroli od 15 minuta pruža vam 1 sat reprodukcije. Potpuno punjenje futrole traje 2 sat putem USB-C veze.

Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

Dobijate pravu udobnost zahvaljujući mekanim, izmenjivim silikonskim umecima za uši. Umetak na svakoj slušalici bezbedno stoji u ušnom kanalu i daje savršeno prianjanje koje umanjuje spoljnu buku. Oblik „štapa za hokej“ drži slušalice bezbedno na mestu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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2.8

od 5

44

Komentari

11/02/2022

България

България

Verifikovani kupac

Слушалките са отлични

Харесват ми продуктите на Филипс, и тези безжични слушалки са едни от тях.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2206BK Истински безжични слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2206BK Истински безжични слушалки

27/01/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен продукт!

След пробването на продукта,останах много доволен!

Prednosti

чудесен звук издръжливост на батерията и качество на материалите

Mane

за момента няма такива

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки

05/10/2021

България

България

Продуктът работи чудесно.

Винаги съм бил доволен от предлаганите продукти на Phillips!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana