2 godine garancije
Obustavljeno
TAT2206PK/00
Slušalice za unutrašnjost uha
Izuzetno mala futrola za punjenje
IPX4 zaštita od vode
Do 18 sati reprodukcije
Uz oznaku IPX4 i snažne drajvere od 6 mm, ove slušalice vam omogućavaju da uživate u odličnom zvuku u svim vremenskim uslovima. Potpuno su otporne na prskanje, ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete da će vas uhvatiti kiša.
Krenite na put sa nekoliko punjenja u džepu. Jedno punjenje pruža vam do 6 sati reprodukcije, a sa potpuno napunjenom futrolom dobijate dodatnih 12 sati. Kratko punjenje u futroli od 15 minuta pruža vam 1 sat reprodukcije. Potpuno punjenje futrole traje 2 sat putem USB-C veze.
Dobijate pravu udobnost zahvaljujući mekanim, izmenjivim silikonskim umecima za uši. Umetak na svakoj slušalici bezbedno stoji u ušnom kanalu i daje savršeno prianjanje koje umanjuje spoljnu buku. Oblik „štapa za hokej“ drži slušalice bezbedno na mestu.
2.8
od 5
44
Komentari
MALINOVA
11/02/2022
България
Verifikovani kupac
Слушалките са отлични
Харесват ми продуктите на Филипс, и тези безжични слушалки са едни от тях.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2206BK Истински безжични слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2206BK Истински безжични слушалки
тапончо
27/01/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен продукт!
След пробването на продукта,останах много доволен!
Prednosti
чудесен звук издръжливост на батерията и качество на материалите
Mane
за момента няма такива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки
Злати
05/10/2021
България
Продуктът работи чудесно.
Винаги съм бил доволен от предлаганите продукти на Phillips!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT2206WT Истински безжични слушалки