Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.
Tehnologija DisplayHDR 400 sa VESA sertifikatom donosi znatan napredak u odnosu na normalne SDR ekrane. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 400 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući globalnom zatamnjivanju i minimalnoj osvetljenosti od 400 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.
Stoni monitori pružaju lično korisničko iskustvo, u šta se zaobljeni dizajn veoma dobro uklapa. Zaobljeni ekran pruža prijatan i prefinjen obuhvatajući efekat, u čijem ste središtu vi dok sedite za stolom.
Za razliku od standardnog ugrađenog dugmeta KVM na monitoru, Smart KVM omogućava prebacivanje između izvora pritiskom na jedno dugme na tastaturi. Kada su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako da se prebacuju između izvora tako što će tri puta pritisnuti taster „Ctrl“.
32:9 SuperWide ekran od 49“ rezolucije 5120 x 1440 napravljen je tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana, za izuzetno širok prikaz. Kao da imate dva 16:9 Quad HD ekrana od 27“ jedan pored drugog. SuperWide monitori pružaju površinu ekrana kao dva monitora bez složenog podešavanja.
Podignite udobnost video konferencija na viši nivo pomoću ove funkcije. Naginjanjem veb kamere napred-nazad za 30 stepeni, korisnici sada mogu udobno da obavljaju pozive i prisustvuju sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.
Ova funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije savršena je za video konferencije sa više osoba. Kada se jedna ili više osoba priključe prikazu veb kamere, funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije automatski će se prilagoditi i zumirati radi obuhvatanja svih članova tima u kadar. Takođe, kada učesnici napuste prikaz, veb kamera poboljšana pomoću veštačke inteligencije će se prilagoditi; stoga je ova funkcija idealna za dugačke sastanke, kao i timske pozive.
Ova funkcija omogućava neprikosnoveno odlaganje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi sa bočne strane monitora: ova funkcija daje uredan sto i pruža praktično rešenja za manipulisanje kablovima u radnom prostoru.
