* Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

* NTSC oblast na osnovu CIE1976

* sRGB oblast na osnovu CIE1931

* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

* Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.

* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

* Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.

* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

* Garancija od 5 godina je dobrovoljna ograničena garancija proizvođača. Primenjuje se samo u zemljama navedenim na ovoj stranici https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Za potrošače, ona se pruža kao dodatak, i bez uticaja na, njihova zakonska prava prema važećim nacionalnim zakonima. Za krajnje korisnike koji nisu potrošači (poslovni/profesionalni), primenjuju se samo uslovi ograničene garancije proizvođača.

* Prikaz boja se smanjuje na 8-bitni, maks. rezolucija za HDMI može da bude 5120 x 1440 pri 75 Hz, a za DisplayPort 5120 x 1440 pri 120 Hz

* Namenjeno je za laptop sa DSC, u suprotnom, maks. rezolucija za Thunderbolt 4 ulaz i izlaz može da bude 5120 x 1440 pri 60 Hz, sa 8-bitnim prikazom boja i USB 3.2 Gen1.

* Imajte u vidu da je PowerSensor 2 funkcionalan samo sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11. Kada je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označava „Walk Away Lock“, a WOA označava „Wake On“.

* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.