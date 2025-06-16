Pojmovi za pretragu

Docking
Curved Business monitor

Redefinisanje produktivnosti radnog procesa

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Philips monitors

Philips monitori sa USB bazom

Iskusite praktičnost Philips USB-C docking monitora uz jedan kabl koji pojednostavljuje postavku i povećava produktivnost. Produžite trajanje baterije laptopa bez dodatnih adaptera, povežite uređaje, punite telefon i održavajte uredan radni prostor. Sve-u-jednom rešenje koje štedi prostor i nudi premium funkcije po pristupačnoj ceni.

VA ekran

VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja

Philips VA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad. Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 za vernije i izvanredne slike

Tehnologija DisplayHDR 400 sa VESA sertifikatom donosi znatan napredak u odnosu na normalne SDR ekrane. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 400 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući globalnom zatamnjivanju i minimalnoj osvetljenosti od 400 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.

Zaobljeni dizajn ekrana

Zaobljeni dizajn ekrana za dodatno opčinjujuće iskustvo

Stoni monitori pružaju lično korisničko iskustvo, u šta se zaobljeni dizajn veoma dobro uklapa. Zaobljeni ekran pruža prijatan i prefinjen obuhvatajući efekat, u čijem ste središtu vi dok sedite za stolom.

SmartKVM: za lako prebacivanje između izvora.

Za razliku od standardnog ugrađenog dugmeta KVM na monitoru, Smart KVM omogućava prebacivanje između izvora pritiskom na jedno dugme na tastaturi. Kada su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako da se prebacuju između izvora tako što će tri puta pritisnuti taster „Ctrl“.

32:9 SuperWide ekran napravljen tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana

32:9 SuperWide ekran od 49“ rezolucije 5120 x 1440 napravljen je tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana, za izuzetno širok prikaz. Kao da imate dva 16:9 Quad HD ekrana od 27“ jedan pored drugog. SuperWide monitori pružaju površinu ekrana kao dva monitora bez složenog podešavanja.

Podesiva veb kamera: za udobne video konferencije.

Podignite udobnost video konferencija na viši nivo pomoću ove funkcije. Naginjanjem veb kamere napred-nazad za 30 stepeni, korisnici sada mogu udobno da obavljaju pozive i prisustvuju sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.

Automatsko kadriranje veb kamere poboljšano pomoću veštačke inteligencije: za dinamične video pozive.

Ova funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije savršena je za video konferencije sa više osoba. Kada se jedna ili više osoba priključe prikazu veb kamere, funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije automatski će se prilagoditi i zumirati radi obuhvatanja svih članova tima u kadar. Takođe, kada učesnici napuste prikaz, veb kamera poboljšana pomoću veštačke inteligencije će se prilagoditi; stoga je ova funkcija idealna za dugačke sastanke, kao i timske pozive.

Držač za slušalice: za prilagodljivo odlaganje

Ova funkcija omogućava neprikosnoveno odlaganje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi sa bočne strane monitora: ova funkcija daje uredan sto i pruža praktično rešenja za manipulisanje kablovima u radnom prostoru.

USB-C Pro Priključna Stanica

USB-C Pro Priključna Stanica

Za profesionalne korisnike kojima je potrebno napredno i sveobuhvatno rešenje, Philips je razvio monitore sa vertikalnim hibridnim docking sistemom koji omogućava još svestranije povezivanje. On pruža univerzalnu replikaciju portova i obezbeđuje viši kvalitet prenosa napajanja, podataka i audio/video signala.

USB-C Docking

USB-C Docking

Najbolje rešenje, namenjeno poslovnom i kancelarijskom okruženju, predstavlja jedinstveni USB-C docking koji kombinuje USB-C, RJ45 i DP-out za dodatnu praktičnost. Savršeno zamenjuje glomazne spoljne docking stanice, smanjuje nered na radnim stolovima i obezbeđuje visoku povezanost.

Rešenje za sve

Hibridna veza

Kao deo naše Pro Docking linije, Philips monitori podržavaju i laptope koji se povezuju putem klasičnog USB-A priključka. Hibridni monitori imaju ugrađenu USB docking stanicu sa DisplayLink tehnologijom za univerzalnu replikaciju portova, omogućavajući pristup periferijama poput tastature, miša i RJ-45 mreže putem jednog USB-C/A kabla.

* Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
* NTSC oblast na osnovu CIE1976
* sRGB oblast na osnovu CIE1931
* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
* Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.
* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
* Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
* Garancija od 5 godina je dobrovoljna ograničena garancija proizvođača. Primenjuje se samo u zemljama navedenim na ovoj stranici https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Za potrošače, ona se pruža kao dodatak, i bez uticaja na, njihova zakonska prava prema važećim nacionalnim zakonima. Za krajnje korisnike koji nisu potrošači (poslovni/profesionalni), primenjuju se samo uslovi ograničene garancije proizvođača.
* Prikaz boja se smanjuje na 8-bitni, maks. rezolucija za HDMI može da bude 5120 x 1440 pri 75 Hz, a za DisplayPort 5120 x 1440 pri 120 Hz
* Namenjeno je za laptop sa DSC, u suprotnom, maks. rezolucija za Thunderbolt 4 ulaz i izlaz može da bude 5120 x 1440 pri 60 Hz, sa 8-bitnim prikazom boja i USB 3.2 Gen1.
* Imajte u vidu da je PowerSensor 2 funkcionalan samo sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11. Kada je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označava „Walk Away Lock“, a WOA označava „Wake On“.
* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
* Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.

