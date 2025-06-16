Pojmovi za pretragu

Neverovatna efikasnost i vrhunska ušteda energije

Zelena

Philips monitori koriste inovativne, ekološki prihvatljive tehnologije za zelenije sutra. Energetska efikasnost, ambalaža koja u potpunosti može da se reciklira, poštovanje strogih međunarodnih ekoloških standarda i odsustvo štetnih supstanci, kao što su živa i PVC/BFR neke su od karakteristika koje doprinose izgradnji svetlije budućnosti za sve.

Ugrađena USB-C bazna stanica

Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kabla. Jednostavnije organizujte povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kabla, na baznu stanicu monitora. Jednostavno povežite laptop sa ovim monitorom pomoću jednog USB-C kabla da biste gledali video visoke rezolucije i prenosili podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.

Ekološki prihvatljiva ambalaža

Materijal koji može u potpunosti da se reciklira i ambalaža sa sertifikatom FSC

Ovaj monitor ima ambalažu od 100% recikliranog materijala i ima sertifikat FSC. Ovaj sertifikat garantuje da je ambalaža dizajnirana sa fokusom na ekološku održivost.

EcoSmart materijali

Napravljen je od 85% reciklirane plastike i 5% plastike koja bi završila u okeanu

Ekološka prihvatljivost podrazumeva ponovno korišćenje starih materijala. Zbog toga je ovaj Philips monitor napravljen od 85% reciklirane plastike i 5% plastike koja bi završila u okeanu, što predstavlja usaglašene napore za smanjivanje količine otpada.

Baza i postolje od 100% recikliranog aluminijuma

Dizajniran imajući u vidu održivost, ovaj ekološki osvešćen izbor spaja elegantnu izdržljivost sa smanjenim uticajem na životnu sredinu – pružajući snažnu i stilizovanu osnovu za vaš radni prostor.

Torba od kapok vlakana: meka, kompostabilna, isporuka bez oštećenja

Naša torba od kapok vlakana meka je i lagana, i napravljena od prirodnih biljnih vlakana koja štite vaš ekran od ogrebotina i oštećenja pri transportu. Nežna je na dodir, bezbedna za rukovanje i u potpunosti je kompostabilna; vraća se u zemlju kada završi svoj posao. Ova torba nudi ekološki prihvatljivu zaštitu tokom transporta i isporuke. Laka za raspakivanje i nežna prema planeti.

Philips je posvećen održivim, ekološki prihvatljivim monitorima.

Koristimo 100% recikliran materijal ambalaže. Na nekim odabranim modelima koristimo do 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja.

Ograničenja za opasne supstance

Dizajn bez halogena maksimalno smanjuje uticaj na životnu sredinu

Rešenje za sve

Tehnologija za uštedu energije

Zahvaljujući 0-watt prekidaču, potrošnja energije može se potpuno smanjiti na nulu, čime se umanjuje vaš ugljenični otisak. Monitor prepoznaje ambijentalno osvetljenje i prilagođava svetlinu, održava optimalnu osvetljenost uz manju potrošnju i smanjuje energiju kada se ne koristi.

* „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
* Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
* sRGB oblast je zasnovana na CIE 1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.
* Imajte u vidu da je PowerSensor 2 funkcionalan samo sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11. Kada je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označava „Walk Away Lock“, a WOA označava „Wake On“.
* Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
* Garancija od 5 godina je dobrovoljna ograničena garancija proizvođača. Primenjuje se samo u zemljama navedenim na ovoj stranici https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Za potrošače, ona se pruža kao dodatak, i bez uticaja na, njihova zakonska prava prema važećim nacionalnim zakonima. Za krajnje korisnike koji nisu potrošači (poslovni/profesionalni), primenjuju se samo uslovi ograničene garancije proizvođača.
* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
* Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
