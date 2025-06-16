Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kabla. Jednostavnije organizujte povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kabla, na baznu stanicu monitora. Jednostavno povežite laptop sa ovim monitorom pomoću jednog USB-C kabla da biste gledali video visoke rezolucije i prenosili podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.
Ovaj monitor ima ambalažu od 100% recikliranog materijala i ima sertifikat FSC. Ovaj sertifikat garantuje da je ambalaža dizajnirana sa fokusom na ekološku održivost.
Ekološka prihvatljivost podrazumeva ponovno korišćenje starih materijala. Zbog toga je ovaj Philips monitor napravljen od 85% reciklirane plastike i 5% plastike koja bi završila u okeanu, što predstavlja usaglašene napore za smanjivanje količine otpada.
Dizajniran imajući u vidu održivost, ovaj ekološki osvešćen izbor spaja elegantnu izdržljivost sa smanjenim uticajem na životnu sredinu – pružajući snažnu i stilizovanu osnovu za vaš radni prostor.
Naša torba od kapok vlakana meka je i lagana, i napravljena od prirodnih biljnih vlakana koja štite vaš ekran od ogrebotina i oštećenja pri transportu. Nežna je na dodir, bezbedna za rukovanje i u potpunosti je kompostabilna; vraća se u zemlju kada završi svoj posao. Ova torba nudi ekološki prihvatljivu zaštitu tokom transporta i isporuke. Laka za raspakivanje i nežna prema planeti.
