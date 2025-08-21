Pojmovi za pretragu

Philips
Brilliance 27E3U7903

Dizajnirano za kreatore. Kalibrisano za savršenstvo.

 
Otkrijte moć 5K rezolucije – vaš savršen ekran sa stabilnim Thunderbolt™ 4 interfejsom, funkcijom Calman Ready za kalibrisane boje i preciznošću na nivou studija.

Usavršena preciznost

Vizualna mašina za moderan kreativni studio


Za profesionalce koji žele više nego samo piksele – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ima rezoluciju 5K sa 218 PPI za ultra-fine detalje, verne boje i postojanu radnu kompatibilnost..

visualization for 4k vs 5k

Bilo da uređujete dugometražni film, stvarate 3D objekte, ili da dizajnirate verne vizualne efekte, svaka boja i kadar će se prikazati upravo tako kako ste ih zamišljali.

 

  • Rezolucija 5120 x 2880 5K UHD
  • 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
  • Preciznost boja Delta E <2
  • HDR600 sertifikat

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Dizajnirano misleći na kreatore

Svaki piksel i svaki detalj upravo kako treba da budu


Od kolorista i animatora preko muzičkih producenata sve do dizajnera igara – monitor Philips Brilliance će se stilski prilagoditi svakom radnom postupku uz savršenu preciznost. Elegantno prednje staklo sa antirefleksnom površinom će obezbediti komforno gledanje pri bilo kakvom osvetljenju. Čist, minimalističan dizajn odlično zapada u kreativnu sredinu.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Kreatori filmova i
editori videa

 
HDR600, Calman Ready, preciznost na nivou kadrova

 

Grafičari

 
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksna čistoća

 

Animatori i
kreatori igara

 
5K detalji, Smart KVM, brzina Thunderbolt 4

 

Fotografi i
koloristi

 
Ekran P3/AdobeRGB, kalibrisano u proizvodnji, veran prikaz piksela

 

Performanse, jedinstvena veza

Thunderbolt™ 4. Jedna veza. Nikakav nered.


Samo jedan kabl. Beskraj mogućnosti. Monitor Philips Brilliance je više nego samo ekran – to je centralni čvor vaše kreativne opreme. Zahvaljujući Thunderbolt™ 4 ulazu/izlazu, lančanom povezivanju i potpunoj doking funkciji, vaš studio će biti pregledniji, brži i efikasniji.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

Vaša podešavanja – jednostavnija

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Uvek u fokusu

Veb kamera, koja radi naporno kao i vi


Veb kamera 5MP sa automatskim uokvirivanjem sredine kadra bez obzira na vaše pokrete. Idealno za hibridne kreatore koji balansiraju između saradnje i duboke koncentracije.

Philips Evnia AI autoframing feature

Stvoreno za inspiraciju


Minimalističan dizajn. Maksimalan rezultat.

Inspirisan modernim kreativnim studijima, monitor Philips Brilliance će u vaš prostor uneti sofisticiranost. Čiste linije, moderna estetika i namensko rešenje će stvoriti sredinu u kojoj ćete voleti svoj posao.

ready to create with philips brilliance monitor

Da li ste spremni za kreiranje?

 
Unapredite svoj studio sa monitorom Philips Brilliance

