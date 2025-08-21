Dizajnirano za kreatore. Kalibrisano za savršenstvo.
Otkrijte moć 5K rezolucije – vaš savršen ekran sa stabilnim Thunderbolt™ 4 interfejsom, funkcijom Calman Ready za kalibrisane boje i preciznošću na nivou studija.
Usavršena preciznost
Vizualna mašina za moderan kreativni studio
Za profesionalce koji žele više nego samo piksele – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ima rezoluciju 5K sa 218 PPI za ultra-fine detalje, verne boje i postojanu radnu kompatibilnost..
Bilo da uređujete dugometražni film, stvarate 3D objekte, ili da dizajnirate verne vizualne efekte, svaka boja i kadar će se prikazati upravo tako kako ste ih zamišljali.
Rezolucija 5120 x 2880 5K UHD
99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
Preciznost boja Delta E <2
HDR600 sertifikat
Dizajnirano misleći na kreatore
Svaki piksel i svaki detalj upravo kako treba da budu
Od kolorista i animatora preko muzičkih producenata sve do dizajnera igara – monitor Philips Brilliance će se stilski prilagoditi svakom radnom postupku uz savršenu preciznost. Elegantno prednje staklo sa antirefleksnom površinom će obezbediti komforno gledanje pri bilo kakvom osvetljenju. Čist, minimalističan dizajn odlično zapada u kreativnu sredinu.
Kreatori filmova i editori videa
HDR600, Calman Ready, preciznost na nivou kadrova
Grafičari
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksna čistoća
Animatori i kreatori igara
5K detalji, Smart KVM, brzina Thunderbolt 4
Fotografi i koloristi
Ekran P3/AdobeRGB, kalibrisano u proizvodnji, veran prikaz piksela
Performanse, jedinstvena veza
Thunderbolt™ 4. Jedna veza. Nikakav nered.
Samo jedan kabl. Beskraj mogućnosti. Monitor Philips Brilliance je više nego samo ekran – to je centralni čvor vaše kreativne opreme. Zahvaljujući Thunderbolt™ 4 ulazu/izlazu, lančanom povezivanju i potpunoj doking funkciji, vaš studio će biti pregledniji, brži i efikasniji.
Vaša podešavanja – jednostavnija
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Uvek u fokusu
Veb kamera, koja radi naporno kao i vi
Veb kamera 5MP sa automatskim uokvirivanjem sredine kadra bez obzira na vaše pokrete. Idealno za hibridne kreatore koji balansiraju između saradnje i duboke koncentracije.
Stvoreno za inspiraciju
Minimalističan dizajn. Maksimalan rezultat.
Inspirisan modernim kreativnim studijima, monitor Philips Brilliance će u vaš prostor uneti sofisticiranost. Čiste linije, moderna estetika i namensko rešenje će stvoriti sredinu u kojoj ćete voleti svoj posao.
Da li ste spremni za kreiranje?
Unapredite svoj studio sa monitorom Philips Brilliance
