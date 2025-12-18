Kako da očistim Philips aparat za brijanje?

Redovno čistite Philips aparat za brijanje kako biste osigurali da ostane u vrhunskom stanju i pruži odlično brijanje svaki put. Ispod ćete pronaći objašnjenje kako se to radi, a detaljnija uputstva možete pronaći u korisničkom priručniku koji je isporučen uz aparat.
Ako su performanse Philips aparata opale, pogledajte odeljak „Temeljno čišćenje“ u nastavku.
Pogledajte ovaj video za pregled informacija sadržanih u ovom članku. Omogućite titlove na YouTube-u da biste videli tekst videa na svom jeziku.
Iako se modeli aparata razlikuju, isti principi važe za sve Philips aparate za brijanje. Pročitajte informacije u nastavku u celosti za više detalja.
Da biste sprečili oštećenje aparata, uvek proverite da li je vodootporan pre čišćenja. Vodootporni aparati imaju mali simbol slavine (slika 1) ili kade (slika 2) odštampan na dršci. Ako uređaj ima precrtanu slavinu (slika 3) odštampanu na dršci, ne sme se čistiti vodom.
Isključite aparat iz utičnice pre čišćenja.
Philips preporučuje brzo čišćenje aparata nakon svakog brijanja kako bi se smanjilo nakupljanje dlaka i ostataka oko glava za brijanje.
Za vodootporne aparate: uključite aparat i isperite celu jedinicu za brijanje (gornji deo aparata) pod mlazom tople vode. Isključite aparat.
U zavisnosti od modela aparata, možete otvoriti jedinicu za brijanje pritiskom na dugme za otpuštanje ili nežnim povlačenjem gornjeg dela. Otvaranje omogućava da isperete unutrašnjost jedinice za brijanje. Ostavite sve da se osuši na vazduhu pre sledećeg brijanja. Ilustracije u nastavku pokazuju kako se čiste dva uobičajena modela vodootpornih aparata.
Za aparate za suvo brijanje: dok je aparat isključen, dunite u vrh jedinice za brijanje da biste uklonili opale dlake i ostatke.
U zavisnosti od modela aparata, možete otvoriti jedinicu za brijanje pritiskom na dugme za otpuštanje ili nežnim povlačenjem gornjeg dela. Otvaranje omogućava čišćenje unutrašnjosti jedinice za brijanje. To možete uraditi pomoću četkice za čišćenje koja je isporučena uz aparat ili čiste, meke četkice (ili sličnog predmeta).
Ako imate SmartClean sistem ili Quick Clean Pod za Philips aparat, možete ga koristiti za čišćenje i osvežavanje nakon svakog brijanja. Korišćenje sistema za čišćenje zamenjuje redovne korake čišćenja navedene u odeljku iznad.
Međutim, temeljno čišćenje je i dalje potrebno na mesečnom nivou (pogledajte detalje ispod).
Philips preporučuje temeljno čišćenje aparata najmanje jednom mesečno ili kad god performanse brijanja opadnu.
Da biste temeljno očistili aparat, moraćete da skinete glave za brijanje.
Ispod možete pronaći ilustracije koje prikazuju kako se skidaju i čiste glave za brijanje za dva uobičajena tipa Philips aparata. Pogledajte najčešća pitanja („Kako da skinem glave za brijanje sa Philips aparata“) ili korisnički priručnik za detaljna uputstva za vaš aparat.
Za vodootporne aparate: možete čistiti sečiva i štitnike odvojeno nakon skidanja glava za brijanje. Imajte na umu da svako sečivo i štitnik čine jedinstven komplet, pa pokušajte da izbegnete njihovo mešanje. Nakon čišćenja, ostavite sve delove da se osuše na vazduhu pre sledećeg brijanja.
Za aparate za suvo brijanje: koristite isporučenu četkicu za čišćenje (ili drugu meku, čistu četkicu) da biste očistili glave za brijanje nakon što ih skinete. Izvadite sečivo iz štitnika i uklonite sve vidljive dlake. Imajte na umu da svako sečivo i štitnik čine jedinstven komplet, pa pokušajte da izbegnete njihovo mešanje.
Za dodatnu higijenu aparata, možete koristiti Philips UV Power Charger i UV Cube zajedno sa redovnim i temeljnim čišćenjem (kao što je opisano u odeljcima iznad).
Ostavite aparat da se osuši pre upotrebe UV dodataka.
Napomena: UV Power Charger i UV Cube su kompatibilni samo sa određenim modelima aparata. Ovi dodaci pomažu u uklanjanju bakterija sa aparata, ali nisu namenjeni kao zamena za čišćenje.
Ako Philips aparat ima trimer na iskakanje ili dodatke na klik, kao što su precizni trimer, stajler za bradu ili trimer za nos, svi oni se mogu čistiti pod mlazom tople vode.
Ostavite dodatke da se osuše na vazduhu pre sledeće upotrebe.
Savet: Za optimalne performanse, podmažite zupce trimera na iskakanje kapljicom mineralnog ulja svakih šest meseci.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: S591/05 , XP9204/30 , XP9202/10 .
