Kako da dobijem najbolje rezultate sa Philips aparatom za brijanje?

Temeljno, udobno i jednostavno brijanje počinje dobro pripremljenim aparatom. Iz tog razloga preporučujemo čišćenje aparata nakon svakog brijanja i osiguravanje da je baterija napunjena i spremna za sledeću upotrebu. Pored toga, obavezno skinite i temeljno očistite glave za brijanje na mesečnom nivou.



Prazna baterija i/ili prljave glave za brijanje mogu smanjiti performanse brijanja, pa vredi odvojiti vreme za održavanje aparata u vrhunskom stanju.



Pogledajte video ispod za pregled informacija sadržanih u ovom odeljku (Iako se modeli aparata razlikuju, isti principi važe za sve Philips aparate za brijanje. Pročitajte informacije u nastavku u celosti za više detalja).



Savet: nakon dodira/klika za pokretanje videa, dodirnite/kliknite ikonu zupčanika na dnu videa da biste omogućili titlove na svom jeziku (ako je potrebno).