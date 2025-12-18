ProizvodiPodrška

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift -10%*

Početna stranica za podršku

Podrška za Philips

Kako da dobijem najbolje rezultate sa Philips aparatom za brijanje?

Da biste dobili najbolje rezultate od Philips aparata za brijanje, pogledajte smernice i tehnike navedene u nastavku.

Profesionalni savet: ako Philips aparat ne brije tako glatko ili dobro kao nekada, skidanje i temeljno čišćenje glava za brijanje može pomoći u vraćanju vrhunskih performansi. 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: XP9202/10 , XP9204/30 , XP9201/33 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

Najčešća pitanja

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo

Tražite nešto drugo?

Otkrijte sve opcije Philips podrške

Početna stranica za podršku