Koji Philips aparati za brijanje su kompatibilni sa dodatkom Quick Clean Pod?

Svi Philips aparati za brijanje sa malim otvorom u sredini tri petougaone glave za brijanje (sl. 1) mogu se čistiti pomoću dodatka Philips Quick Clean Pod (sl. 2).
Međutim, nemaju svi aparati za brijanje program za automatsko čišćenje. Da biste saznali da li ga vaš aparat ima, okrenite aparat za brijanje naopako i pritisnite dugme za napajanje.
Ako vaš aparat za brijanje nije kompatibilan sa dodatkom Quick Clean Pod, svi Philips aparati za brijanje pogodni za tuširanje ili vodootporni aparati mogu se čistiti pod mlazom hladne ili tople vode. Proverite na zadnjoj strani aparata za brijanje da li postoji mala ikona slavine ili tuša/kade. Ako je neka od ovih ikona prisutna, možete čistiti aparat za brijanje pod mlazom vode.
