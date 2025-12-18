Podrška za Philips Koji Philips aparati za brijanje su kompatibilni sa dodatkom Quick Clean Pod?

Svi Philips aparati za brijanje sa malim otvorom u sredini tri petougaone glave za brijanje (sl. 1) mogu se čistiti pomoću dodatka Philips Quick Clean Pod (sl. 2).

Međutim, nemaju svi aparati za brijanje program za automatsko čišćenje. Da biste saznali da li ga vaš aparat ima, okrenite aparat za brijanje naopako i pritisnite dugme za napajanje.

Ako se na ekranu aparata pojavi animacija sa tri kapljice, vaš aparat za brijanje sadrži program za automatsko čišćenje i isključiće se automatski kada se program završi.

Ako se ne pojavi animacija sa tri kapljice, vaš aparat za brijanje ne sadrži program za automatsko čišćenje. I dalje se može čistiti pomoću dodatka Quick Clean Pod, ali neće pratiti određeni ciklus čišćenja i morate ručno isključiti aparat za brijanje kada bude čist.

Ako vaš aparat za brijanje nije kompatibilan sa dodatkom Quick Clean Pod, svi Philips aparati za brijanje pogodni za tuširanje ili vodootporni aparati mogu se čistiti pod mlazom hladne ili tople vode. Proverite na zadnjoj strani aparata za brijanje da li postoji mala ikona slavine ili tuša/kade. Ako je neka od ovih ikona prisutna, možete čistiti aparat za brijanje pod mlazom vode.