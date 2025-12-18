Kako da skinem glave za brijanje sa Philips aparata?

Informacije u ovom odeljku odnose se na sve Philips aparate za brijanje sa pojedinačnim plastičnim i metalnim prstenovima koji drže glave za brijanje na mestu.



Isključite aparat iz utičnice i uverite se da je isključen pre nego što počnete. Ako menjate glave za brijanje novim, možete preskočiti korake 4–7.

Skinite držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje na vrhu aparata. U zavisnosti od modela, možete pritisnuti dugme na prednjoj strani jedinice za brijanje da biste je otvorili, a zatim je podići sa šarke, ili jednostavno povući držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje. Okrenite svaki prsten za fiksiranje suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga otključali. Izvadite glave za brijanje iz držača glave za brijanje. Izvadite sečiva iz štitnika. Napomena: svako sečivo i štitnik čine jedinstven set, pa izbegavajte da ih pomešate. Isperite sečivo toplom vodom. Isperite štitnik toplom vodom. Vratite svako sečivo u odgovarajući štitnik. Dok držite držač glave za brijanje naopako, ponovo umetnite glave za brijanje tako da vrhovi štitnika budu okrenuti nadole. Stavite prsten za fiksiranje na vrh glave za brijanje. Mala ispupčenja koja koristite za hvatanje i okretanje prstenova treba da budu okrenuta nagore. Okrenite prstenove za fiksiranje u smeru kazaljke na satu da biste zaključali glave za brijanje na mestu.

Ponovo pričvrstite držač glave za brijanje na aparat. Ako ste čistili glave za brijanje, ostavite ih da se osuše na vazduhu pre sledećeg brijanja. Ako u komori za dlake ima nakupljenih dlaka, isperite je tekućom vodom.