Kako da skinem glave za brijanje sa Philips aparata?
Ako treba da skinete i ponovo postavite glave za brijanje na Philips aparatu (koji se ponekad naziva električni brijač), pogledajte informacije u nastavku.
Za rutinsko dubinsko čišćenje i zamenu glava za brijanje, morate znati kako da skinete i ponovo postavite glave za brijanje. Ovo je od suštinskog značaja za održavanje Philips aparata u dobrom radnom stanju. Napomena: slike u nastavku se mogu razlikovati od vašeg modela Philips aparata, ali se primenjuju isti principi. Pogledajte korisnički priručnik za specifična uputstva za vaš aparat. Upoznajte svoj aparat za brijanje Važno: Iako je većina modela Philips aparata za brijanje vodootporna, neki modeli nisu. Uputstva za čišćenje u ovom članku odnose se samo na vodootporne aparate za brijanje. Da biste saznali da li je aparat vodootporan, pogledajte korisnički priručnik ili potražite mali simbol slavine ili kade/tuša na dršci aparata. Pogledajte ilustracije A i B u nastavku da biste se upoznali sa tim koji delovi Philips aparata za brijanje mogu da se skinu. Ovo su dva najčešća tipa Philips aparata za brijanje, ali pojedinačni modeli mogu imati male razlike. Numerisane liste u nastavku navode nazive koji se koriste za svaki deo. Brojevi 2 i 3 čine glave za brijanje na Philips aparatu. Ilustracija A (aparat sa prstenovima za fiksiranje): Držač glave za brijanje Štitnici Sečiva Prstenovi za fiksiranje Jedinica za brijanje sa komorom za dlake Drška aparata Dugme za uključivanje/isključivanje Korisnički interfejs (razlikuje se u zavisnosti od modela) Ilustracija B (aparat sa okvirom za fiksiranje):
Držač glave za brijanje Štitnici Sečiva Okvir za fiksiranje Komora za dlake Dugme za uključivanje/isključivanje Aparati sa prstenovima za fiksiranje
Informacije u ovom odeljku odnose se na sve Philips aparate za brijanje sa pojedinačnim plastičnim i metalnim prstenovima koji drže glave za brijanje na mestu.
Isključite aparat iz utičnice i uverite se da je isključen pre nego što počnete. Ako menjate glave za brijanje novim, možete preskočiti korake 4–7. Skinite držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje na vrhu aparata. U zavisnosti od modela, možete pritisnuti dugme na prednjoj strani jedinice za brijanje da biste je otvorili, a zatim je podići sa šarke, ili jednostavno povući držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje. Okrenite svaki prsten za fiksiranje suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga otključali. Izvadite glave za brijanje iz držača glave za brijanje. Izvadite sečiva iz štitnika. Napomena: svako sečivo i štitnik čine jedinstven set, pa izbegavajte da ih pomešate. Isperite sečivo toplom vodom. Isperite štitnik toplom vodom. Vratite svako sečivo u odgovarajući štitnik. Dok držite držač glave za brijanje naopako, ponovo umetnite glave za brijanje tako da vrhovi štitnika budu okrenuti nadole. Stavite prsten za fiksiranje na vrh glave za brijanje. Mala ispupčenja koja koristite za hvatanje i okretanje prstenova treba da budu okrenuta nagore. Okrenite prstenove za fiksiranje u smeru kazaljke na satu da biste zaključali glave za brijanje na mestu.
Ponovo pričvrstite držač glave za brijanje na aparat. Ako ste čistili glave za brijanje, ostavite ih da se osuše na vazduhu pre sledećeg brijanja. Ako u komori za dlake ima nakupljenih dlaka, isperite je tekućom vodom.
Aparati sa okvirom za fiksiranje
Informacije u ovom odeljku odnose se na sve Philips aparate za brijanje sa plastičnim okvirom ili nosačem koji drži glave za brijanje na mestu.
Isključite aparat iz utičnice i uverite se da je isključen pre nego što počnete. Ako menjate glave za brijanje novim, možete preskočiti korake 5–6. Skinite držač glave za brijanje sa drške aparata. Okrenite točkić na okviru za fiksiranje suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga otključali (1), a zatim ga podignite (2). Izvadite glave za brijanje iz držača. Izvadite sečiva iz štitnika. Napomena: svako sečivo i štitnik čine jedinstven set, pa izbegavajte da ih pomešate. Ako treba da očistite aparat, isperite svako sečivo i štitnik toplom vodom. Vratite svako sečivo u odgovarajući štitnik. Dok držite držač glave za brijanje naopako, ponovo umetnite glave za brijanje tako da vrhovi štitnika budu okrenuti nadole. Stavite okvir za fiksiranje na glave za brijanje tako da točkić bude okrenut nagore (1), a zatim okrenite točkić da biste zaključali okvir na mestu (2).
Ponovo pričvrstite držač glave za brijanje na aparat. Ako ste čistili glave za brijanje, ostavite ih da se osuše na vazduhu pre sledećeg brijanja. Ako u komori za dlake ima nakupljenih dlaka, isperite je tekućom vodom.
Nakon zamene glava za brijanje
Ako ste nedavno zamenili glave za brijanje na Philips aparatu novim, možete osetiti blagu nelagodnost na koži prilikom brijanja sa novim glavama.
Ako ste nedavno zamenili glave za brijanje na Philips aparatu novim, možete osetiti blagu nelagodnost na koži prilikom brijanja sa novim glavama.

Preporučujemo da ostavite 21 dan da se koža navikne na glave za brijanje. Ako se pojavi crvenilo ili iritacija, razmislite o nanošenju blagog losiona bez alkohola kako biste umirili kožu nakon brijanja.