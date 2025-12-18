Da li je moj telefon kompatibilan sa aplikacijom Philips GroomTribe?
Možete preuzeti aplikaciju Philips GroomTribe na telefon da biste je koristili sa Philips aparatom povezanim putem Bluetooth-a. Aplikacija je kompatibilna sa telefonom iPhone 6S (ili novijim), koji koristi iOS 11.3 ili noviji. Takođe se može koristiti na Android telefonima sa ekranom većim od 4,5 inča, sa verzijom OS-a 6.0 ili novijom i Bluetooth verzijom 4.1 ili novijom.
