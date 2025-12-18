Podrška za Philips Da li je moj telefon kompatibilan sa aplikacijom Philips GroomTribe?

Možete preuzeti aplikaciju Philips GroomTribe na telefon da biste je koristili sa Philips aparatom povezanim putem Bluetooth-a. Aplikacija je kompatibilna sa telefonom iPhone 6S (ili novijim), koji koristi iOS 11.3 ili noviji. Takođe se može koristiti na Android telefonima sa ekranom većim od 4,5 inča, sa verzijom OS-a 6.0 ili novijom i Bluetooth verzijom 4.1 ili novijom.

Kako da znam da li je aparat za brijanje povezan putem Bluetooth-a? Ako aparat za brijanje ima mogućnost Bluetooth povezivanja, to će biti naznačeno na pakovanju i u priloženom korisničkom priručniku. Šta ako Philips proizvod nema Bluetooth? Aplikacija GroomTribe takođe obuhvata sadržaj za podršku i druge informacije za niz Philips proizvoda za mušku negu. Preuzmite aplikaciju iz prodavnice Apple App Store ili Google Play Store da biste saznali više.