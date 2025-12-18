Podrška za Philips Kada zameniti patronu Philips stanice za čišćenje?

Da bi Philips aparat za brijanje ostao čist, svež i u dobrom radnom stanju, potrebno je redovno menjati patronu sistema za čišćenje.



U ovim najčešćim pitanjima možete saznati kako i kada se menja patrona u dodatku Philips Quick Clean Pod (prikazan desno) i SmartClean sistemu (prikazan levo).



Napomena: sistem za automatsko čišćenje nije zamena za ručno temeljno čišćenje. Philips preporučuje temeljno čišćenje aparata za brijanje najmanje jednom mesečno. Za detalje pogledajte korisnički priručnik.

Kada zameniti Quick Clean Pod patronu Nekoliko faktora može uticati na brzinu trošenja tečnosti za čišćenje. Ovo uključuje učestalost čišćenja, temperaturu i druge faktore okruženja koji uzrokuju isparavanje tečnosti.



Kada bude potrebno zameniti Quick Clean Pod patronu, mali prozor (prikazan na ilustraciji ispod) će promeniti boju.



Tabela u nastavku daje okvirni vodič o broju ciklusa čišćenja koje ćete dobiti od svake patrone, kao i koliko često ćete morati da je menjate, na osnovu toga koliko često koristite Quick Clean Pod.

Koliko često čistite aparat za brijanje Broj ciklusa čišćenja po patroni Koliko često patrona mora da se menja (u proseku) Svaki dan Približno 30 Svakog meseca Nekoliko puta nedeljno Približno 20 Svaka 2 meseca Svake nedelje Približno 13 Svaka 3 meseca Svakog meseca Približno 3 Svaka 3 meseca Kako zameniti Quick Clean Pod patronu Pogledajte uputstva i ilustracije u nastavku kada dođe vreme za zamenu Quick Clean Pod patrone. Okrenite i skinite gornji deo dodatka Philips Quick Clean Pod. Izvadite staru patronu i prospite preostalu tečnost za čišćenje (bezbedno je prosuti je u sudoperu). Reciklirajte praznu patronu u skladu sa lokalnim propisima. Skinite poklopac sa nove patrone i odlepite zaštitnu foliju. Pritisnite ručicu na patroni nadole da biste polomili kuku za fiksiranje. Koristite ručicu da podignete novu patronu i stavite je u Quick Clean Pod. Vratite gornji deo na Quick Clean Pod i okrećite ga dok se čvrsto ne pričvrsti. Quick Clean Pod je sada spreman za upotrebu.



Ako su vam potrebne rezervne patrone za Quick Clean Pod, Quick Clean Pod je sada spreman za upotrebu.Ako su vam potrebne rezervne patrone za Quick Clean Pod, kliknite ovde Kada zameniti SmartClean patronu Nekoliko faktora može uticati na brzinu trošenja tečnosti za čišćenje. Ovo uključuje učestalost čišćenja, temperaturu i druge faktore okruženja koji uzrokuju isparavanje tečnosti.



Kada bude potrebno zameniti SmartClean patronu, narandžasti simbol sa dve strelice će početi da treperi na sistemu za čišćenje. Kako zameniti SmartClean patronu Pogledajte uputstva i ilustracije u nastavku kada dođe vreme za zamenu SmartClean patrone. Čvrsto držite SmartClean sistem i pritisnite dugme sa strane. Pustite da se sistem podigne kako bi se otkrio otvor za patronu. Izvucite staru patronu i prospite preostalu tečnost za čišćenje (bezbedno je prosuti je u sudoperu). Reciklirajte praznu patronu u skladu sa lokalnim propisima. Skinite zaštitnu foliju sa vrha nove patrone i gurnite je u otvor. Pritisnite nadole glavno telo SmartClean sistema da biste zatvorili odeljak za patronu. Pritiskajte dok ne čujete klik. To znači da je odeljak za patronu bezbedno zatvoren. SmartClean je sada spreman za upotrebu.



Ako su vam potrebne rezervne patrone za SmartClean, SmartClean je sada spreman za upotrebu.Ako su vam potrebne rezervne patrone za SmartClean, kliknite ovde