ProizvodiPodrška

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift -10%*

Početna stranica za podršku

Podrška za Philips

Kada zameniti patronu Philips stanice za čišćenje?

Da bi Philips aparat za brijanje ostao čist, svež i u dobrom radnom stanju, potrebno je redovno menjati patronu sistema za čišćenje.

U ovim najčešćim pitanjima možete saznati kako i kada se menja patrona u dodatku Philips Quick Clean Pod (prikazan desno) i SmartClean sistemu (prikazan levo).

Napomena: sistem za automatsko čišćenje nije zamena za ručno temeljno čišćenje. Philips preporučuje temeljno čišćenje aparata za brijanje najmanje jednom mesečno. Za detalje pogledajte korisnički priručnik.

Kada zameniti patronu Philips stanice za čišćenje?

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: XP9202/10 , XP9201/33 , XP9204/30 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

Najčešća pitanja

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo

Tražite nešto drugo?

Otkrijte sve opcije Philips podrške

Početna stranica za podršku