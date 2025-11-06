Podrška za Philips Zašto adapter nije isporučen uz proizvod?

U kompaniji Philips posvećeni smo smanjenju plastičnog otpada. Kao deo naših ekoloških napora, neki Philips proizvodi se više ne isporučuju sa USB adapterom za napajanje. Iako ovo može delovati nepraktično, uveravamo vas da je to zato što većina potrošača već poseduje jedan ili više USB zidnih adaptera.



Nastavićemo da isporučujemo USB kablove za punjenje uz proizvod, koji se mogu koristiti sa USB adapterom za napajanje.



U nastavku se nalazi više informacija o tome koji adapter za napajanje možete koristiti sa Philips proizvodom.

Da li mogu da kupim USB adapter putem veb-stranice Philips.com? Mogućnost kupovine Philips USB adaptera za napajanje razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Možete potražiti jedan od adaptera u nastavku (HQ87 ili WAA1001/WA2001) ili pretražiti pojmove „USB wall adapter“ ili „wall adapter“ na veb sajtu Philips.com. Obratite nam se ako ne pronađete ono što tražite. Već posedujem USB adapter za napajanje Ako već posedujete USB adapter za napajanje, uverite se da je sertifikovan i da ispunjava bezbednosne standarde, idealno od pouzdanog brenda. Pogledajte bezbednosne standarde za bezbedno punjenje u nastavku: Ulazni napon: 100–240 V.

Izlazni napon: 5 V.

Izlazna snaga: 1 A ili više.

Ako želite da koristite ili punite proizvod u vlažnom okruženju, na primer u kupatilu, uvek koristite adapter sa oznakom otpornosti na prskanje (IPX4). Ne posedujem USB adapter za napajanje Preporučujemo adapter otporan na prskanje (IPX4). Ovaj adapter možete nabaviti u Philips onlajn prodavnici ili kod bilo kog drugog prodavca. Potražite tekst „IPX4“ ili simbole na adapteru.



Primer zidnog adaptera HQ87 IPX4 možete pronaći u nastavku.

Napomena: Ikone i slike koje označavaju otpornost na prskanje ili IPX4 razlikuju se u zavisnosti od zemlje. Proverite u korisničkom priručniku preporučene USB zidne punjače u zavisnosti od proizvoda.

Kategorija proizvoda Preporučeni adapter Philips proizvodi za negu i lepotu: OneBlade, aparati za brijanje, ženski aparati za brijanje, aparati za negu, Head Pro i aparati za šišanje Philips HQ87 adapter otporan na prskanje (IPX4). Philips Sonicare: Električne četkice za zube i oralni tuševi Philips WAA1001 adapter otporan na prskanje (IPX4) (beli)

Philips WAA2001 adapter otporan na prskanje (IPX4) (crni) Više informacija? Više informacija o našim ciljevima održivosti možete pronaći na Philips.com

