Šta mogu da koristim za punjenje Philips proizvoda koji se pune putem USB-a?

Ako punite Philips proizvod u vlažnom okruženju (npr. kupatilu), uvek koristite IPX4 adapter da biste osigurali bezbedno punjenje. IPX4 označava da je adapter otporan na prskanje.



Koji god adapter izaberete, uverite se da ispunjava zahteve u nastavku (ove informacije će obično biti odštampane na samom adapteru).



Ulazni napon: 100–240 V.

Izlazni napon: 5 V.

Izlazna snaga: 1 A ili više.

Vodootpornost: IPX4* za vlažna okruženja.

Oznaka odobrenja: relevantna oznaka odobrenja/sertifikacije za vašu zemlju (npr. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM itd).



Važno: korišćenje nesertifikovanog adaptera može izazvati opasnosti ili ozbiljne povrede. Uvek isključite proizvod sa adaptera pre čišćenja vodom.

*Savet: slovo X u oznaci IPX4 služi kao rezervirano mesto, pa se na njegovom mestu može pojaviti druga cifra (npr. IP24 ili IP44) u opisu adaptera. Sve dok je druga cifra nakon „IP“ broj „4“, adapter je klasifikovan kao otporan na prskanje.