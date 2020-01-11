2 godine garancije
Obustavljeno
1600 W
Postavka ThermoProtect
3 postavke toplote i brzine
Ovaj fen od 1600 W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.
Postavka temperature ThermoProtect omogućava optimalnu temperaturu sušenja i pruža kosi dodatnu zaštitu od pregrevanja. Isti snažni protok vazduha obezbeđuje najbolje rezultate i pri tome neguje kosu.
Mlaznica usmerava vazduh za precizno oblikovanje i doterivanje.
4.9
od 5
186
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Anjamax
11/01/2020
Slovenija
Verifikovani kupac
Sušilnik za lase
Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
ДИАМАНТ
25/08/2021
България
Verifikovani kupac
ПРОДУКТА Е ЧУДЕСЕН
ЩАДЯЩО СУШЕНЕ НА КОСАТА ЛЕСНО СЕ ИЗПОЛЗВА И МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ПРОФЕСИОНАЛНО
Prednosti
ЛЕСНО СИ ИЗПОЛЗВА
Mane
НЯМА
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар
Barakova
03/03/2021
България
Уникален сешоар. Препоръчвам го на всички.
Препоръчвам го! Сешоара е супер. За цената си е перфектен
Prednosti
Вече го препоръчах даже
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Essential BHD004/00 Сешоар