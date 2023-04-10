Pojmovi za pretragu

    Lady Shaver Series 8000 Glava za brijanje

    CP2008/04

    Zamenska glava za brijanje za Lady Shave

    Ova glava za brijanje za Philps Lady Shave sadrži foliju i rezni element. Postavlja se na telo uređaja Ladyshave. Zamenom izgubljenih, pohabanih ili oštećenih komponenti produžavate efektivnost uređaja.

    Lady Shaver Series 8000 Glava za brijanje

    Zamenska glava za brijanje za Lady Shave

    Proverite kompatibilnost ispod

    • LadyShave
    • Bela-siva

    Tehničke specifikacije

    • Rezervni delovi

      Pogodno za sledeće modele
      BRL126
