Dodatni pribor za lepotu za žene
  • Deo aparata Lady Shaver Deo aparata Lady Shaver Deo aparata Lady Shaver

    Zaštitni poklopac

    CP2072/01

    Deo aparata Lady Shaver

    Ovaj poklopac štiti element za brijanje aparata za uklanjanje dlačica sa lica i tokom putovanja.

    Zaštitni poklopac

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Kompatibilni proizvodi

    Deo aparata Lady Shaver

    • Aparat za uklanjanje dlačica sa lica
    • Komplet za ulepšavanje serije 9000
    • LadyShaver serije 8000
    • Lumea IPL serije 9900
    • Bela

    Tehničke specifikacije

    • Rezervni delovi

      Pogodno za sledeće modele
      • BRL166
      • BRR464
      • BRE770
