    Originalni zamenski filter HEPA NanoProtect filter

    FY1700/30

    Originalni zamenski filter za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, alergena kućnih ljubimaca i virusnih čestica.

    Efikasno hvata 99,9% nanočestica (1)

    • Kompatibilan je sa serijom 1000
    • U pakovanju: 1 filter
    • Radni vek od 1 godine
    • Originalni Philips filter
    Kompatibilan je sa serijom 1000

    Kompatibilan je sa serijom 1000

    Zamenski filteri za Philips prečišćivače vazduha serije 1000: AC1711, AC1715. Model svog prečišćivača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.

    Dugotrajni filteri do 1 godinu

    Dugotrajni filteri do 1 godinu

    Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 1 godinu (2), smanjujući muke i troškove. Redovno menjajte predfilter za optimalne performanse filtera.

    Originalni Philips filter za najbolje performanse

    Originalni Philips filter za najbolje performanse

    Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

    Troslojni HEPA filter zadržava 99,9% ultrafinih čestica

    Troslojni HEPA filter zadržava 99,9% ultrafinih čestica

    Troslojni sistem filtera sa predfilterom, HEPA NanoProtect filterom i aktivnim ugljem hvata 99,9% čestica veličine do 0,003 mikrona (1) – štiteći vas od zagađivača, čestica virusa, alergena, bakterija i neprijatnih mirisa.

    Pratite pametni indikator statusa filtera na uređaju

    Pratite pametni indikator statusa filtera na uređaju

    Indikator na ekranu vašeg Philips uređaja obaveštava vas kada treba da zamenite filter. Održavanje je bez napora i traje manje od jednog minuta.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Tip proizvoda
      HEPA NanoProtect filter
      Uključeno u pakovanju
      1 filter
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfilter
      Da
      Aktivni ugalj
      Da
      Vek trajanja
      Do 1 godine

    • Performanse

      Filtracija čestica
      99,9% od 0,003 mikrona

    • Težina i dimenzije

      Visina proizvoda
      235,5 mm
      Težina proizvoda
      0,7 kg
      Širina proizvoda
      135,3 mm
      Dužina proizvoda
      212 mm
      Dužina pakovanja
      220 mm
      Širina ambalaže
      220 mm
      Visina ambalaže
      250 mm
      Težina ambalaže
      0,89 kg

    • Zamena delova

      Za Philips prečišćivače vazduha
      AC1711, AC1715

    • (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA
    • (2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.
