FY1700/30
Originalni filter za prečišćivač vazduha serije 1000
Originalni zamenski filter za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, alergena kućnih ljubimaca i virusnih čestica.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Zamenski filteri za Philips prečišćivače vazduha serije 1000: AC1711, AC1715. Model svog prečišćivača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.
Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 1 godinu (2), smanjujući muke i troškove. Redovno menjajte predfilter za optimalne performanse filtera.
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
Troslojni sistem filtera sa predfilterom, HEPA NanoProtect filterom i aktivnim ugljem hvata 99,9% čestica veličine do 0,003 mikrona (1) – štiteći vas od zagađivača, čestica virusa, alergena, bakterija i neprijatnih mirisa.
Indikator na ekranu vašeg Philips uređaja obaveštava vas kada treba da zamenite filter. Održavanje je bez napora i traje manje od jednog minuta.
Opšte specifikacije
Performanse
Težina i dimenzije
Zamena delova
