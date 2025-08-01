FY2200/30
Originalni filteri za prečišćivač vazduha PureProtect 2200
Originalni zamenski filteri za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, peruti kućnih ljubimaca i virusa.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Zamenski filteri za prečišćivače vazduha serija Philips PureProtect Quiet 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model vašeg prečišćivača vazduha možete pronaći na poleđini uređaja.
Originalni filteri obezbeđuju optimalne performanse tokom 3 godine (2), smanjujući muke i troškove. Prečišćivač izračunava vek trajanja filtera i obaveštava vas kada je potrebna zamena.
Naš sklopivi dizajn filtera štedi ambalažu i koristi 35% manje plastike, smanjujući naš ugljenični otisak.
Originalni Philips filter napravljen je tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Za optimalne performanse, uvek koristite originalni Philips filter.
3-slojna filtracija koju pružaju predfilter, HEPA NanoProtect i sloj sa aktivnim ugljem hvata 99,97% čestica od samo 0,003 mikrona (1) – štiti vas od zagađivača, virusa, alergena, bakterija i neprijatnih mirisa.
Indikator na ekranu vašeg Philips uređaja obaveštava vas kada treba da zamenite filter. Održavanje je bez napora i traje manje od jednog minuta.
Povežite uređaj sa aplikacijom Air+ da biste pratili status filtera i lako naručili zamenski kada to bude potrebno.
Opšte specifikacije
Performanse
Težina i dimenzije
Zamena delova
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.