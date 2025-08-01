Pojmovi za pretragu

Prečišćivač i ovlaživač vazduha
  • Originalni filteri za prečišćivač vazduha PureProtect 2200 Originalni filteri za prečišćivač vazduha PureProtect 2200 Originalni filteri za prečišćivač vazduha PureProtect 2200
  • Play Pause

    PureProtect Quiet serije 2200 HEPA NanoProtect filter

    FY2200/30

    Prosečna ocena / 5
    • Komentari Komentari Komentari

    Originalni filteri za prečišćivač vazduha PureProtect 2200

    Originalni zamenski filteri za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, peruti kućnih ljubimaca i virusa.

    Pogledajte sve pogodnosti

    PureProtect Quiet serije 2200 HEPA NanoProtect filter

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Filteri i dodatna oprema

    Originalni filteri za prečišćivač vazduha PureProtect 2200

    Efektivno hvata 99,97% nanočestica (1)

    • Kompatibilno je sa serijom 2200
    • U pakovanju: 1 filter
    • Radni vek od 3 godine
    • Originalni Philips filter
    Kompatibilno sa Philips PureProtect Quiet serijom 2200

    Kompatibilno sa Philips PureProtect Quiet serijom 2200

    Zamenski filteri za prečišćivače vazduha serija Philips PureProtect Quiet 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model vašeg prečišćivača vazduha možete pronaći na poleđini uređaja.

    Dugo trajanje filtera od 3 godine

    Dugo trajanje filtera od 3 godine

    Originalni filteri obezbeđuju optimalne performanse tokom 3 godine (2), smanjujući muke i troškove. Prečišćivač izračunava vek trajanja filtera i obaveštava vas kada je potrebna zamena.

    Održivi dizajn sa 30% manjom ambalažom

    Održivi dizajn sa 30% manjom ambalažom

    Naš sklopivi dizajn filtera štedi ambalažu i koristi 35% manje plastike, smanjujući naš ugljenični otisak.

    Originalni Philips filter za najbolje performanse

    Originalni Philips filter za najbolje performanse

    Originalni Philips filter napravljen je tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Za optimalne performanse, uvek koristite originalni Philips filter.

    Troslojni HEPA filter zadržava 99,97% ultrafinih čestica

    Troslojni HEPA filter zadržava 99,97% ultrafinih čestica

    3-slojna filtracija koju pružaju predfilter, HEPA NanoProtect i sloj sa aktivnim ugljem hvata 99,97% čestica od samo 0,003 mikrona (1) – štiti vas od zagađivača, virusa, alergena, bakterija i neprijatnih mirisa.

    Pratite pametni indikator statusa filtera na uređaju

    Pratite pametni indikator statusa filtera na uređaju

    Indikator na ekranu vašeg Philips uređaja obaveštava vas kada treba da zamenite filter. Održavanje je bez napora i traje manje od jednog minuta.

    Povežite sa aplikacijom Air+ za dodatnu praktičnost

    Povežite sa aplikacijom Air+ za dodatnu praktičnost

    Povežite uređaj sa aplikacijom Air+ da biste pratili status filtera i lako naručili zamenski kada to bude potrebno.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Tip proizvoda
      HEPA NanoProtect filter
      Uključeno u pakovanju
      1 filter
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfilter
      Da
      Aktivni ugalj
      Da
      Vek trajanja
      3 godine

    • Performanse

      Filtracija čestica
      99,97% od 0,003 mikrona

    • Težina i dimenzije

      Dužina pakovanja
      30,5 cm
      Širina ambalaže
      13,8 cm
      Visina ambalaže
      29,5 cm
      Težina ambalaže
      0,94 kg

    • Zamena delova

      Za Philips prečišćivače vazduha
      AC2210, AC2220, AC2221

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    • (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA
    • (2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.
    • (3) U odnosu na FY2200 ambalažu koja se ne savija
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.