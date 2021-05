Prilagodljivi češljevi za dlaku za najbolje rezultate sečenja

Aparat za šišanje sa 3 prilagodljiva češlja za dlaku: od 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Samo postavite jedan od češljeva za više od 400 postavki dužine koje se mogu zaključati sa 0,1 mm između svake dužine. Ili možete da koristite aparat za šišanje bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.