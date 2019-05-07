2 godine garancije
Obustavljeno
Kuva 7 varijanti kafe
Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu
Čelična/srebrna
15 koraka podešavanja mlina za kafu
Kako bi postigao neodolijvu kremastu konzistenciju pene, ugrađeni bokal za mleko dvaput pravi penu od mleka, uklanjajući mehuriće i nečistoće. Jednim pritiskom na dugme, slobodan pad baršunaste tečnosti prijatne temperature bez prskanja direktno će napuniti vašu šoljicu. Zahvaljujući moćnom dvostrukom bojleru, on može generisati paru za pravljenje pene od mleka i kuvati espreso odmah nakon toga radi dobijanja savršeno vrućih napitaka bez čekanja.
Kada jednom izaberete idealnu jačinu između 5 različitih postavki, možete da je lako sačuvate pomoću funkcije memorije, kao i željenu dužinu i temperaturu. Posle toga će svaka šoljica biti tačno prilagođena vašem ukusu. Nikada nećete morati da podsećate aparat na to, za razliku od lokalnog bariste.
Održavanje visokog nivoa higijene nikad dosad nije bilo tako jednostavno. Zahvaljujući ciklusu čišćenja parom, mehanizam za pravljenje pene automatski će se očistiti uz uklanjanje ostataka mleka bez potrebe za pražnjenje bokala. Efikasnost održavanja higijene certifikovalo je nezavisno nemačko telo za ispitivanje VDE.
4.5
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Schumy
07/05/2019
România
Cel mai bun
il recomand, poti face aproape orice. Se serviseaza usor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
MariuszKsieciunio123
26/12/2018
Polska
Bardzo polecam.
Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
smo92
18/03/2018
România
excelent
Detin acest produs de mai bine de una an. Sunt foarte multumita de el, este usor de folosit, are diferite programe ptr bauturi, iar cafeaua iese delicioasa. Nu am intampinat probleme pana acum cu schimburile de filtre sau alt gen de probleme.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.