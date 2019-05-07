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  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
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  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
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  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
  • Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu

Obustavljeno

Saeco ExpreliaSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8858/01

4.5
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu
Exprelia znatiželjnim stručnjacima za kafu omogućava da dožive uzbuđenje pripreme šoljice kafe poput profesionalaca, uz mogućnost podešavanja do 7 postavki za svaki napitak i garanciju savršene higijene, uz sertifikat kompanije VDE
Pogledajte sve prednosti

Dokazana higijena bez muke, uz čišćenje parom

Izvanredna kafa, doterana prema vašem ukusu

  • Kuva 7 varijanti kafe

  • Ugrađeni bokal za mleko i dod. za penu

  • Čelična/srebrna

  • 15 koraka podešavanja mlina za kafu

Veoma ukusan vrući kapućino i late makijato jednim dodirom

Veoma ukusan vrući kapućino i late makijato jednim dodirom

Kako bi postigao neodolijvu kremastu konzistenciju pene, ugrađeni bokal za mleko dvaput pravi penu od mleka, uklanjajući mehuriće i nečistoće. Jednim pritiskom na dugme, slobodan pad baršunaste tečnosti prijatne temperature bez prskanja direktno će napuniti vašu šoljicu. Zahvaljujući moćnom dvostrukom bojleru, on može generisati paru za pravljenje pene od mleka i kuvati espreso odmah nakon toga radi dobijanja savršeno vrućih napitaka bez čekanja.

Opcija za izbor jačine pamti koliko jaku kafu volite

Opcija za izbor jačine pamti koliko jaku kafu volite

Kada jednom izaberete idealnu jačinu između 5 različitih postavki, možete da je lako sačuvate pomoću funkcije memorije, kao i željenu dužinu i temperaturu. Posle toga će svaka šoljica biti tačno prilagođena vašem ukusu. Nikada nećete morati da podsećate aparat na to, za razliku od lokalnog bariste.

Dokazana higijena zahvaljujući patentiranom bokalu koji se čisti parom

Dokazana higijena zahvaljujući patentiranom bokalu koji se čisti parom

Održavanje visokog nivoa higijene nikad dosad nije bilo tako jednostavno. Zahvaljujući ciklusu čišćenja parom, mehanizam za pravljenje pene automatski će se očistiti uz uklanjanje ostataka mleka bez potrebe za pražnjenje bokala. Efikasnost održavanja higijene certifikovalo je nezavisno nemačko telo za ispitivanje VDE.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

07/05/2019

România

România

Cel mai bun

il recomand, poti face aproape orice. Se serviseaza usor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

26/12/2018

Polska

Polska

Bardzo polecam.

Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

18/03/2018

România

România

excelent

Detin acest produs de mai bine de una an. Sunt foarte multumita de el, este usor de folosit, are diferite programe ptr bauturi, iar cafeaua iese delicioasa. Nu am intampinat probleme pana acum cu schimburile de filtre sau alt gen de probleme.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  2. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.