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Saeco Exprelia Super-automatski aparat za pripremu espresa

Obustavljeno

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Saeco ExpreliaSuper-automatski aparat za pripremu espresa

HD8858/01

Saeco Exprelia Super-automatski aparat za pripremu espresa

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Quick start guide Philips Exprelia Super-automatic espresso machine

  • PDF datoteka, 5 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8858/01 - English (US)

  • PDF datoteka, 947.3 kB
  • 13 March 2026

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