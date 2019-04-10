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Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
Philips blender HR2006/70 ima motor od 350 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.
350 W
Plastični bokal od 1,5 l
sa mlinom i filterom
2 brzine i impulsni režim
Puna dvogodišnja garancija.
Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove.
Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.
5.0
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Pregled
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preporučuje ovaj proizvod
Анастасія1509
10/04/2019
Україна
Блендер, який просто робить свою роботу
Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2006/70 Блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2006/70 Блендер