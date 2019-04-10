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  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.
  • Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2006/70

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

Philips blender HR2006/70 ima motor od 350 W, posudu od 1,5 l i sečivo u obliku petokrake zvezde za savršene rezultate. Obrada sastojaka je sada mnogo lakša.

Pogledajte sve prednosti

Blender sa sečivom u obliku petokrake zvezde i motorom od 350 W

Obrada čvrstih sastojaka je sada mnogo lakša.

  • 350 W

  • Plastični bokal od 1,5 l

  • sa mlinom i filterom

  • 2 brzine i impulsni režim

Dvogodišnja garancija

Dvogodišnja garancija

Puna dvogodišnja garancija.

Svi delovi mogu se prati u mašini za sudove

Svi delovi mogu se prati u mašini za sudove

Svi odvojivi delovi mogu da se peru u mašini za sudove.

Vrč otporan na udarce

Izbegnite lomljenje zahvaljujući ovom bokalu od ojačane plastike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Блендер, який просто робить свою роботу

Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2006/70 Блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HR2006/70 Блендер

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