Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
Registracija garancije
Priprema hrane
Sve serije
Daily Collection Blender
Obustavljeno
Podrška
HR2006/70
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
Important Information Manual Philips Daily Collection Blender HR2006/70 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Blender HR2006/70 - English (US)
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo