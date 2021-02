Činija i bokal miksera su velikog kapaciteta, za celu porodicu

Izuzetno velika činija od 3,4 l ima radnu zapreminu od 2 litre, tako da može da obradi do 7 porcija supe, 7 belanaca ili 1,7 kg brašna. Bokal miksera od 2,2 l može da obradi do 1,5 l sastojaka, za do 5 porcija frapea odjednom.