Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Kompleti za uređivanje lica
Sve serije
Multigroom series 7000 16-u-1, lice, kosa i telo
Obustavljeno
Podrška
MG7736/15
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
UK izjava o usklađenosti - English (US)
Korisnički priručnik
Sve (10)
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
MultigroomČešalj za telo od 5 mm
All-in-One-Trimmer& MultigroomČešalj za kosu od 12 mm
Češalj za bradu od 2 mm
MultigroomČešalj za bradu od 1 mm
Trimer za telo
MultigroomPodesivi češalj za bradu
Multigroom series 5000& 7000Mini folija
Multigroom/All-in-One-TrimmerPrecizni trimer za bradu
MultigroomČešalj za telo od 3 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrimer za dlačice u nosu i ušima
MultigroomČešalj za kosu od 4 mm
Multigroom series 7000Trimer za kosu
All-in-One-Trimmer& MultigroomČešalj za kosu od 9 mm
All-in-One_Trimmer& MultigroomČešalj za kosu od 16 mm
Rezač
Beardtrimmer series 5000Precizni trimer
Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda
Pronađite servisni centar
Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove
Garancija
Smernice naše garancije za proizvode
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo