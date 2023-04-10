Pojmovi za pretragu

  Češalj za kosu za Multigroom

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Češalj za kosu od 16 mm

    CP0880

    Češalj za kosu za Multigroom

    Ovaj češalj je namenjen za Multigroom i omogućava vam da podrezujete i oblikujete dlačice onako kako želite. Garantovana preciznost za izgled koji ste zamislili.

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Češalj za kosu od 16 mm

    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Kompatibilni proizvodi

    Češalj za kosu za Multigroom

    • Crna
    • Dimenzije: 16 mm

    Jednostavno obnovite proizvod originalnim delovima kompanije Philips

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamenskih delova kompanije Philips. A sve to uz garantovani kvalitet kompanije Philips.

    Tehničke specifikacije

    • Rezervni delovi

      Pogodno za sledeće modele:
      • MG5750, MG5920, MG5940, MG5950, MG7710
      • MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7770
      • MG7920
