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  • Preciznost nerđajućeg čelika
  • Preciznost nerđajućeg čelika

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All-in-One TrimmerSerija 9000

MG9553/15

4.7
| (302) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Preciznost nerđajućeg čelika
Pomoću ovog sjajnog kompleta za lice, kosu i telo dobićete izgled po svojoj meri. Naš najnapredniji trimer od nerđajućeg čelika i OneBlade sečiva obezbeđuju precizno podrezivanje i oblikovanje za željeni stil.
Pogledajte sve prednosti

Precizno podrezivanje, oštre ivice i prijatno brijanje

Preciznost nerđajućeg čelika

  • Vrhunski komplet za doterivanje

  • 20-u-1: lice, glava i telo

  • Precizni češalj za podrezivanje

  • Jedinstvena OneBlade tehnologija

Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu

Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu

Patentirani češalj za podrezivanje nudi 11 postavki dužine između 1 i 3 mm, pa možete da postignete ravnomerno podrezivanje uz preciznu željenu dužinu.

OneBlade za definisane linije i oštre ivice

Rezač koji se brzo pomera (6000x u minuti) sa lakoćom savladava čak i najduže dlačice, sa premazom za klizanje i zaobljenim vrhovima za zaštitu kože kako biste udobno oblikovali i brijali bradu. Čisti obrazi, brada i vrat za precizno oblikovanje brade.

Dugotrajne performanse za precizne rezultate

Dugotrajne performanse za precizne rezultate

Sečiva trimera od nerđajućeg čelika ostaju oštra kao prvog dana za dugotrajne performanse. Nije potrebno ulje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

302

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

17/09/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izbor

Koristim Philips All-in-One Trimmer i moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Uređaj je izuzetno precizan i kvalitetan, a dolazi sa mnogo dodataka koji omogućavaju da lako stilizujem i održavam bradu, kosu i telo. Baterija traje dugo, a bežična upotreba je veoma praktična. Dizajn je moderan, a trimer je vrlo jednostavan za korišćenje i čišćenje. Preporučujem svima koji traže sveobuhvatan i pouzdan trimer za svakodnevnu negu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

09/09/2024

Srbija

Srbija

Odličan proizvod

Kupila sam momku za godisnjicu i prezadovoljan je. Nikad ranije se nije brijao sam sada to uspeva bez problema i meni je lakse :D

Prednosti

Puno nastavaka, sve u jedan

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

22/06/2024

Srbija

Srbija

Odlicni multifunkcionalni trimeri

Odlični multifunkcionalni trimeri, stariji model, plave boje sa tri češlja koristim od epidemije COVID-a. I zahvaljujuci PHILIPS trimeri šišam se sam od tada i dobijam kometar da sam podšišan kao trava na Wimbldonu. 😊

Prednosti

Sve ide u prilog PHILIPS trimerima

Mane

Nema protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu podrezivanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta

  2. U poređenju sa Philips trimerom sve-u-jednom bez elementa za podrezivanje od 41 mm