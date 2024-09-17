2 godine garancije
Vrhunski komplet za doterivanje
20-u-1: lice, glava i telo
Precizni češalj za podrezivanje
Jedinstvena OneBlade tehnologija
Patentirani češalj za podrezivanje nudi 11 postavki dužine između 1 i 3 mm, pa možete da postignete ravnomerno podrezivanje uz preciznu željenu dužinu.
Rezač koji se brzo pomera (6000x u minuti) sa lakoćom savladava čak i najduže dlačice, sa premazom za klizanje i zaobljenim vrhovima za zaštitu kože kako biste udobno oblikovali i brijali bradu. Čisti obrazi, brada i vrat za precizno oblikovanje brade.
Sečiva trimera od nerđajućeg čelika ostaju oštra kao prvog dana za dugotrajne performanse. Nije potrebno ulje.
4.7
od 5
302
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Shaver no1
17/09/2024
Srbija
Najbolji izbor
Koristim Philips All-in-One Trimmer i moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan. Uređaj je izuzetno precizan i kvalitetan, a dolazi sa mnogo dodataka koji omogućavaju da lako stilizujem i održavam bradu, kosu i telo. Baterija traje dugo, a bežična upotreba je veoma praktična. Dizajn je moderan, a trimer je vrlo jednostavan za korišćenje i čišćenje. Preporučujem svima koji traže sveobuhvatan i pouzdan trimer za svakodnevnu negu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Kaća N
09/09/2024
Srbija
Odličan proizvod
Kupila sam momku za godisnjicu i prezadovoljan je. Nikad ranije se nije brijao sam sada to uspeva bez problema i meni je lakse :D
Prednosti
Puno nastavaka, sve u jedan
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Cherokeee
22/06/2024
Srbija
Deo promocije
Odlicni multifunkcionalni trimeri
Odlični multifunkcionalni trimeri, stariji model, plave boje sa tri češlja koristim od epidemije COVID-a. I zahvaljujuci PHILIPS trimeri šišam se sam od tada i dobijam kometar da sam podšišan kao trava na Wimbldonu. 😊
Prednosti
Sve ide u prilog PHILIPS trimerima
Mane
Nema protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Na osnovu podrezivanja dlačica na licu 2,3 puta nedeljno, pri čemu svaka sesija u proseku traje 11,5 minuta
U poređenju sa Philips trimerom sve-u-jednom bez elementa za podrezivanje od 41 mm