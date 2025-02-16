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  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
  • Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost

Serija 3000Airfryer od 4,2 l

NA322/00

4.9
| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost
Istražite svaku od 16 funkcija, od brzog pečenja do krčkanja satima. Ukusni, potpuno domaći obroci u nekoliko jednostavnih koraka. A kroz elegantni prozor možete da vidite kada je sve savršeno pripremljeno, hrskavo i mekano.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomerno pripremljeno svaki put

Posmatrajte pripremu, iskusite raznovrsnost

  • Prozor za gledanje pripreme

  • Tehnologija RapidAir Plus

  • 16 funkcija pripreme u 1

  • Ušteda vremena i energije

Brza, ravnomerna priprema sa tehnologijom RapidAir Plus

Brza, ravnomerna priprema sa tehnologijom RapidAir Plus

Patentirana tehnologija RapidAir Plus sa jedinstvenim dizajnom u obliku zvezde omogućava da vrući vazduh cirkuliše oko hrane i kroz nju, čime se garantuje ravnomerna priprema iznutra i spolja, za ukusne domaće obroke za 30% manje vremena*

Elegantni prozor koji vam omogućava da posmatrate pripremu

Elegantni prozor koji vam omogućava da posmatrate pripremu

Nema više nagađanja. Posmatrajte pripremu da biste znali kada je savršena. Dizajniran je za kuvanje sa stilom.

Bez kompromisa po pitanju ukusa

Bez kompromisa po pitanju ukusa

83% naših korisnika utvrdilo je da pileći bataci pripremljeni u aparatu Philips Airfryer serije 3000 imaju bolji ukus od onih pripremljenih u pećnici.******

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Super fritéza

Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Fritéza s pěkným designem

Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.

Prednosti

Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty

Mane

Zatím nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

15/02/2025

Česká republika

Česká republika

Perfektní jídla

Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.

Prednosti

Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík

Mane

zabírá dost místa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

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  1. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem

  2. U odnosu na aparate Philips Airfryer sa tehnologijom RapidAir

  3. Pileći batak: do 40% manje masnoće u odnosu na sirov

  4. Broj recepata može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje

  5. Procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju uređaja Philips Airfryer; pripremanje pilećih grudi (AF postavka 160 °C, bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne klase A. Tačni procenti mogu da variraju u zavisnosti od proizvoda.

  6. MetrixLab testiranje sa 30 postojećih korisnika aparata Philips Airfryer serije 3000, jul 2024.