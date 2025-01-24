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OneBlade – podrezivanje, definisanje
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OneBlade Pro 360 Face + Body
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QP6541/15
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Korisnički priručnik
EU izjava o usaglašenosti
Sve (9)
Kako da znam da li je Philips OneBlade potpuno napunjen?
Kako da očistim Philips OneBlade?
Da li mogu da koristim Philips OneBlade dok je povezan na strujnu utičnicu?
Mogu li da koristim Philips OneBlade za mokro ili suvo brijanje?
Kako da koristim OneBlade na telu?
OneBlade Pro 360Podesivi češalj za bradu 0,4 do 10 mm
OneBlade Češalj za telo od 3 mm
OneBladeŠtitnik za kožu
Adapter za napajanje HQ8505
OneBlade ProPodesivi češalj za bradu od 0,5 - 9 mm
OneBlade ProPodesivi češalj za bradu od 0,4 - 10 mm
OneBlade 360 & ProZaštitni poklopac
OneBlade 360, OneBlade Pro 360Adapter za napajanje HQ8505
OneBladeZamenska oštrica
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