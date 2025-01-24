ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

OneBlade Pro 360 Face + Body

Podrška

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

OneBlade Pro 360 Face + Body

Idi u prodavnicu

Registrujte Vaš proizvod

Dobijte produženu garanciju

Registrujte proizvod u roku od 90 dana nakon kupovine i dobijte produženu garanciju (mogu da se primenjuju odredbe).

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 2.4 MB
  • 24 January 2025

EU izjava o usaglašenosti

  • ZIP datoteka, 1.2 MB
  • 17 December 2024

Najčešća pitanja

Delovi & Pribor

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo