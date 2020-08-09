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  • Sjajna i revitalizovana koža
  • Sjajna i revitalizovana koža
  • Sjajna i revitalizovana koža

Obustavljeno

Glava dodatka za VisaPure Advanced

SC6060/00

5
| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Sjajna i revitalizovana koža
Glavu za revitalizujuću masažu osmislili su stručnjaci za japansku masažu. Prilagođeni program DualMotion pojačava cirkulaciju i opušta mišiće lica radi revitalizacije kože i pružanje sjaja za zdrav izgled.
Pogledajte sve prednosti

Stimuliše cirkulaciju i opušta mišiće

Sjajna i revitalizovana koža

  • Revitalizujuća masaža

  • Inteligentna glava

U koži je dostupno više kiseonika i hranljivih materija

Ako koristite glavu za revitalizujuću masažu sa prilagođenim programom DualMotion, povećaćete cirkulaciju krvi, što će vam dati kožu koja zrači i ima sjaj koji izgleda zdravo. Doživite prijatan, revitalizujući osećaj na koži.

Dopire do dubljih slojeva kože radi opuštanja mišića

Dopire do dubljih slojeva kože radi opuštanja mišića

Glava za revitalizujuću masažu pruža dubinsku masažu koja dopire do dubljih slojeva kože. Tako opušta male mišiće lica i pruža opuštajući, udoban doživljaj.

Pruža osećaj kao 750 dodira kože prstima u minuti

Pruža osećaj kao 750 dodira kože prstima u minuti

Prilagođeni program DualMotion pruža revitalizujuće i opuštajuće iskustvo. On je razvijen sa stručnjacima za japansku masažu i dizajniran je da podražava čuvene tehnike masaže poput dubokih pritisaka prstima i tapkanja bridovima dlanova i prstima. On može da uradi ono što ruke ne mogu. Zahvaljujući elegantnom i funkcionalnom dizajnu glave sa pet malih kugli, on pruža osećaj kao 750 dodira kože prstima u minuti, i tako masira kožu. Program revitalizujuće masaže traje 3 minuta i možete da uživate u masaži lica nekoliko puta nedeljno.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобався цей продукт.

[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор

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