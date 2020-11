Pruža osećaj kao 750 dodira kože prstima u minuti

Prilagođeni program DualMotion pruža revitalizujuće i opuštajuće iskustvo. On je razvijen sa stručnjacima za japansku masažu i dizajniran je da podražava čuvene tehnike masaže poput dubokih pritisaka prstima i tapkanja bridovima dlanova i prstima. On može da uradi ono što ruke ne mogu. Zahvaljujući elegantnom i funkcionalnom dizajnu glave sa pet malih kugli, on pruža osećaj kao 750 dodira kože prstima u minuti, i tako masira kožu. Program revitalizujuće masaže traje 3 minuta i možete da uživate u masaži lica nekoliko puta nedeljno.