2 godine garancije
Obustavljeno
Revitalizujuća masaža
Inteligentna glava
Ako koristite glavu za revitalizujuću masažu sa prilagođenim programom DualMotion, povećaćete cirkulaciju krvi, što će vam dati kožu koja zrači i ima sjaj koji izgleda zdravo. Doživite prijatan, revitalizujući osećaj na koži.
Glava za revitalizujuću masažu pruža dubinsku masažu koja dopire do dubljih slojeva kože. Tako opušta male mišiće lica i pruža opuštajući, udoban doživljaj.
Prilagođeni program DualMotion pruža revitalizujuće i opuštajuće iskustvo. On je razvijen sa stručnjacima za japansku masažu i dizajniran je da podražava čuvene tehnike masaže poput dubokih pritisaka prstima i tapkanja bridovima dlanova i prstima. On može da uradi ono što ruke ne mogu. Zahvaljujući elegantnom i funkcionalnom dizajnu glave sa pet malih kugli, on pruža osećaj kao 750 dodira kože prstima u minuti, i tako masira kožu. Program revitalizujuće masaže traje 3 minuta i možete da uživate u masaži lica nekoliko puta nedeljno.
5.0
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Angel98
01/04/2019
Україна
Дуже сподобався цей продукт.
[Employee of philipsglobal] Давно використовую цю щітку. Безмежно вдячна за такий продукт. Вона насправді глибоко очищує шкіру.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SC5996/10 Щітка для глибокого очищення пор