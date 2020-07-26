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  • Pomaže vam da duže dojite
  • Pomaže vam da duže dojite
  • Pomaže vam da duže dojite
  • Pomaže vam da duže dojite
  • Pomaže vam da duže dojite
  • Pomaže vam da duže dojite
  • Pomaže vam da duže dojite

Obustavljeno

Philips AventŠtitnik za bradavice

SCF156/01

4.8
| (136) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Pomaže vam da duže dojite
Philips Avent štitnik za bradavice SCF156/00 napravljen od izuzetno finog i mekanog silikona bez mirisa i ukusa koji štiti bolne ili ispucale bradavice tokom dojenja.
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Nega za dojke, štiti bolne bradavice

Pomaže vam da duže dojite

  • Srednji (21 mm)

  • 2 kom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

136

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

26/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Pomoc za moje uvucene bradavice

Njih sam si nabavila po preporuci kume buduci da imam uvucene bradavice. Spasile su mi i moja bebica se vrlo brzo naucila sisati sa njima. Dojila sam ju uz pomoc njih punih 18 mjeseci. Odlicno se odrzavaju i prokuhavala sam ih u vodi. U rujnu ocekujem bebicu i moji štitnici za bradavice su kupljeni, ovaj put pocinjemo sa mini stitnicima.

Prednosti

za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Štitnici za bradavice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Štitnici za bradavice

11/08/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper

A kisfiam és a kislányom is ennek a segítségével szopizott. Nagyon jól illeszkedik, könnyen tisztítható, sterilizálható.

Prednosti

Jól illeszkedik, könnyen tisztán tartható

Mane

Nincs

Ova recenzija je napisana za SCF156/00 Bimbóvédő

Ova recenzija je napisana za SCF156/00 Bimbóvédő

24/04/2023

Lietuva

Lietuva

Nuoširdi rekomendacija

Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.

Prednosti

Puikiai apsaugo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Spenelių apsauga

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF156/01 Spenelių apsauga

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  1. Ovaj odeljak sadrži mišljenja korisnika o proizvodu. Kompanija Philips nema uticaj na sadržaj koji unose korisnici u ovom odeljku, pa se tehničke informacije i/ili saveti za korišćenje proizvoda izneti u njemu ne smatraju zvaničnim Philips informacijama.