Do 100 puta korišćenja za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj rerni po pakovanju

Svako pakovanje kesa za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj rerni sadrži pet posebnih kesa, a svaka kesa može da se koristi do 20 puta. To znači da ćete flašice za bebe, pumpe za dojke i drugu dodatnu opremu moći da sterilišete do 100 puta koristeći samo jedno pakovanje.