2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Bela
Možete da uživate u zvuku uz pravu udobnost zahvaljujući odličnom prianjanju i laganom dizajnu. Mekani, gumirani lučni potpornici bezbedno prianjaju u školjku spoljnog uha. Izmenjivi gumeni umeci omogućavaju vam da pronađete savršeno prianjanje kako ne biste propustili ni takt.
Neodimijumski akustički drajveri od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Ovalna akustička cev maksimalno povećava pasivnu izolaciju buke. Mono režim vam omogućava da jedno uvo ostavite slobodno, u situacijama kada želite da budete svesni okruženja.
Lako upravljajte muzikom i pozivima pomoću višefunkcionalnog dugmeta. Ne sviđa vam se trenutna numera? Preskočite je dugačkim pritiskom. Želite da odbijete poziv i da nastavite da slušate? To možete da rešite jednostavnim pritiskom na dugme. Ugrađeni mikrofon sa potiskivanjem eha održava zvuk jasnim kada želite da pričate.
4.9
od 5
16
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
R.S.B
25/03/2020
Slovenija
Minimalistične
Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.
Prednosti
Priporočam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Marko R.
21/03/2020
Slovenija
Priročne
Slušalke super ležijo v ušesu, zvok je čist in jasen. Škatlica za shranjevanje/polnjenje se lahko uporabi tudi kot powerbank za telefon - zelo praktično.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke
Zari1982
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотен
Продукта е отличен, бих го препоръчал на друг да си го закупи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Слушалки