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Sve serije

  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.
  • Bežična sloboda, snažan zvuk.

Obustavljeno

2000 seriesSlušalice

SHB2505WT/00

4.9
| (16) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Bežična sloboda, snažan zvuk.
Upbeat True Wireless slušalice pružaju potpunu slobodu i živopisne boje. Živite slobodno uz izuzetno stabilnu vezu i veoma dugo trajanje baterije, kao i kompaktnu futrolu za punjenje. Dizajnirane su sa jedinicom za stabilnost koja pruža bezbedno prianjanje.
Pogledajte sve prednosti

Bežična sloboda, snažan zvuk.

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Bluetooth®

  • Bela

Mekani gumirani držači. Sigurno i udobno.

Možete da uživate u zvuku uz pravu udobnost zahvaljujući odličnom prianjanju i laganom dizajnu. Mekani, gumirani lučni potpornici bezbedno prianjaju u školjku spoljnog uha. Izmenjivi gumeni umeci omogućavaju vam da pronađete savršeno prianjanje kako ne biste propustili ni takt.

Neodimijumski akustički drajveri od 6 mm. Odličan zvuk, snažan bas.

Neodimijumski akustički drajveri od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Ovalna akustička cev maksimalno povećava pasivnu izolaciju buke. Mono režim vam omogućava da jedno uvo ostavite slobodno, u situacijama kada želite da budete svesni okruženja.

Multifunkcionalno dugme. Lako upravljajte muzikom i pozivima.

Lako upravljajte muzikom i pozivima pomoću višefunkcionalnog dugmeta. Ne sviđa vam se trenutna numera? Preskočite je dugačkim pritiskom. Želite da odbijete poziv i da nastavite da slušate? To možete da rešite jednostavnim pritiskom na dugme. Ugrađeni mikrofon sa potiskivanjem eha održava zvuk jasnim kada želite da pričate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

16

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/03/2020

Slovenija

Slovenija

Minimalistične

Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.

Prednosti

Priporočam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

21/03/2020

Slovenija

Slovenija

Priročne

Slušalke super ležijo v ušesu, zvok je čist in jasen. Škatlica za shranjevanje/polnjenje se lahko uporabi tudi kot powerbank za telefon - zelo praktično.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Slušalke

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен

Продукта е отличен, бих го препоръчал на друг да си го закупи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series SHB2505BK Слушалки

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  • Povrat u roku od 30 dana