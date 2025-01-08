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  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama
  • Personalizovani napitak, prilagođen vama

Obustavljeno

Saeco GranAromaAutomatski aparat za espreso

SM6480/00

4.9
| (155) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Personalizovani napitak, prilagođen vama
Intuitivno personalizujte aromatične kafe, kao što su kapućino i late makijato, pomoću unapred podešenih profila ukusa u meniju CoffeeMaestro i uživajte u izuzetno glatkoj peni od mleka pomoću spoljnog bokala za mleko – čak i kada istovremeno pravite dva napitka sa mlekom.
Pogledajte sve prednosti

Lako personalizujte kafu pomoću unapred podešenih opcija za ukus

Personalizovani napitak, prilagođen vama

  • 14 napitaka

  • 4 korisničkih profila

  • Sjajno crna

  • Crno-beli ekran

Uživajte u 14 ukusnih napitaka uz lični pečat

Uživajte u 14 ukusnih napitaka uz lični pečat

Istražite svet kafe, od poznatih recepata, kao što su espreso i kapućino, do specijalizovanih napitaka od kafe poput italijanskog espreso makijata.

3 postavke za ukus prilagođene vašim potrebama uz CoffeeMaestro

3 postavke za ukus prilagođene vašim potrebama uz CoffeeMaestro

Personalizujte doživljaj kafe tako što ćete izabrati željeni profil ukusa (Delicato, Intenso, Forte) za napitak. Aparat za kafu automatski prilagođava postavke kuvanja poput jačine, količine kafe i trajanja pripremnog natapanja kako biste dobili odgovarajući ukus.

HygieSteam uklanja ≤99,9% mikroorganizama na delovima bokala*

HygieSteam uklanja ≤99,9% mikroorganizama na delovima bokala*

Naš inovativni sistem za automatsko čišćenje, HygieSteam, uklanja 99,9% mikroorganizama na delovima bokala za mleko*.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

155

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

08/01/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat

Vrlo jednostavno korištenje i čišćenje aparata. Puno mogućnosti podešavanja! Preporuka.

Prednosti

Brzina, dizajn, mogućnosti podešavanja, keramički mlinac

Mane

Malo bučniji u odnosu na konkurenciju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

03/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Ocjena je pet jer aparat ima puno mogucnosti i radi odličnu kavu☕️.

Prednosti

Bolju kavu

Mane

Loše kave

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

03/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Petica

Volim pravi talijanski espresso i nakon dugo vremena našao sam aparat za sebe. Kave koje pijem u kafiću, ne mogu nadmašiti one koje popije doma na ovom aparatu. Svaka preporuka za Saeco. Aparat ima vrhunsku tehnologiju i jednostavan je za čišćenje i održavanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

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  1. 99,9999% mikroorganizama na osnovu laboratorijskih testova.

  2. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih vrsta kafe i šablona ispiranja i čišćenja.