2 godine garancije
Obustavljeno
16 napitaka
6 korisničkih profila
Svetlosiva metalik
TFT ekran u boji
Istražite svet kafe, od poznatih recepata, kao što su espreso i kapućino, do specijalizovanih napitaka od kafe poput italijanskog espreso makijata.
Personalizujte doživljaj kafe tako što ćete izabrati željeni profil ukusa (Delicato, Intenso, Forte) za napitak. Aparat za kafu automatski prilagođava postavke kuvanja poput jačine, količine kafe i trajanja pripremnog natapanja kako biste dobili odgovarajući ukus.
Naš inovativni sistem za automatsko čišćenje, HygieSteam, uklanja 99,9% mikroorganizama na delovima bokala za mleko*.
4.9
od 5
155
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Goran01
08/01/2025
Hrvatska
Odličan aparat
Vrlo jednostavno korištenje i čišćenje aparata. Puno mogućnosti podešavanja! Preporuka.
Prednosti
Brzina, dizajn, mogućnosti podešavanja, keramički mlinac
Mane
Malo bučniji u odnosu na konkurenciju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Ban_jojanic
03/11/2022
Hrvatska
Proizvod je odličan
Ocjena je pet jer aparat ima puno mogucnosti i radi odličnu kavu☕️.
Prednosti
Bolju kavu
Mane
Loše kave
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
rozica50
03/11/2022
Hrvatska
Petica
Volim pravi talijanski espresso i nakon dugo vremena našao sam aparat za sebe. Kave koje pijem u kafiću, ne mogu nadmašiti one koje popije doma na ovom aparatu. Svaka preporuka za Saeco. Aparat ima vrhunsku tehnologiju i jednostavan je za čišćenje i održavanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
99,9999% mikroorganizama na osnovu laboratorijskih testova.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih vrsta kafe i šablona ispiranja i čišćenja.