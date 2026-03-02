Pojmovi za pretragu

    Isključite buku, zavolite pristajanje

    Prolazite kroz dane sa potpuno bežičnim slušalicama koje deluju lakše, pristaju bolje i zvuče sjajno. Aktivno redukovanje buke omogućava slušanje bez ometanja, dok teksturirani umeci drže slušalice udobno na mestu.

    • Male slušalice. Udobno pristajanje
    • Aktivno redukovanje buke
    • Tehnologija sa 4 mikrofona
    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

    Odličan zvuk iz slušalica za svaki dan koje savršeno pristaju

    SecureFit teksturirani umeci za uši donose pristajanje koje deluje lakše i udobnije, uz kreiranje dobrog zaptivanja za još bolji zvuk. Funkcije kao što je Dynamic Bass omogućiće vam da uživate u punoj snazi omiljenih melodija čak i ako slušate tiho.

    Uvek čujte muziku uz aktivno redukovanje buke

    Aktivno redukovanje buke smanjuje spoljnu buku tako da se možete fokusirati na muziku, podkaste i pozive. Možete ga uključiti ili isključiti putem slušalica ili naše prateće aplikacije, a awareness režim će propustiti spoljne zvuke.

    Tehnologija sa 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na mestima sa puno ljudi.

    Ove slušalice se odlikuju sistemom sa četiri mikrofona, a dva od tih mikrofona plus algoritam za AI smanjenje buke se kombinuju da bi omogućili superjasne pozive. Čak i ako ste u prometnom kafiću, glas će se čuti jasno i osoba sa kojom razgovarate neće biti ometena onim što se dešava oko vas.

    Bluetooth® povezivanje sa više uređaja istovremeno i lako uparivanje

    Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih prekida u zvuku, a možete se povezati na dva uređaja odjednom. Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.

    IPX4 otpornost na prskanje i znoj

    Ne obraćajte pažnju na vremenske uslove, oznaka IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje, pa im neće smetati slaba kiša! Nosite ih po naročito toplom danu? Neće im smetati ni malo znoja.

    Kutija za punjenje džepne veličine sa otvorom za traku

    Mala kutija za punjenje lako staje u džep ili možete zakačiti traku za otvor i okačiti kutiju o torbu ili gajku na kaišu. Mono režim znači da možete koristiti bilo koju slušalicu dok se druga puni.

    Do 36 sati vremena reprodukcije sa futrolom

    Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate 8 sati vremena reprodukcije sa jednim punjenjem i dodatnih 28 sati od futrole za punjenje (sa uključenim redukovanjem buke, dobijate 6 sati i dodatnih 21 od futrole). Za brzo dopunjavanje, 10 minuta u futroli daje dodatna 2 sata. Futrola se može puniti putem USB-C priključka.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.

    Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.

    Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.

    Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.

    GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

    Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Frekventni domet
      20–20.000 Hz
      Prečnik zvučnika
      10 mm
      Impendansa
      16 Oma
      Maksimalna ulazna snaga
      3 mW
      Osetljivost
      105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
      Tip drajvera
      Dinamično

    • Mogućnost priključivanja

      Bluetooth verzija
      6.0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni raspon
      Do 10  m
      Veza sa više uređaja
      Da
      Podržani kodek
      SBC

    • Spoljna kutija

      Dužina
      43.50  cm
      Broj korisničkih pakovanja
      24
      Širina
      24.50  cm
      Bruto težina
      2.95  kg
      Visina
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17814 1
      Neto težina
      1.42  kg
      Tarirana težina
      1.53  kg

    • Praktičnost

      Kontrola jačine zvuka
      Da
      Vodootporno
      IPX4
      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Mono režim za TWS
      Da
      Moguća je nadogradnja firmvera
      Da
      Tip komandi
      Dodir
      Google Fast Pair
      Da
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Unutrašnja kutija

      Dužina
      11.30  cm
      Broj korisničkih pakovanja
      3
      Širina
      10.40  cm
      Visina
      10.00  cm
      Neto težina
      0.18  kg
      Bruto težina
      0.32  kg
      Tarirana težina
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17814 8

    • Napajanje

      Broj baterija
      3 kom.
      Vreme punjenja
      2  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)
      6 + 21  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke)
      8 + 28  sati
      Kratko vreme punjenja
      10 mins for 2 hrs
      Tip baterije (futrola za punjenje)
      Lithium Polymer (built-in)
      Tip baterije (slušalice)
      Lithium Polymer (built-in)
      Težina baterije (ukupno)
      10.1  g
      Kapacitet baterije (futrola)
      410  mAh
      Kapacitet baterije (slušalice)
      50  mAh

    • Dimenzije pakovanja

      Visina
      11.2  cm
      Način pakovanja
      Karton
      Tip postavljanja na policu
      Viseći
      Širina
      9.6  cm
      Dubina
      3.4  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17814 4
      Bruto težina
      0.085  kg
      Neto težina
      0.059  kg
      Tarirana težina
      0.026  kg

    • Dodaci

      Vodič za brzi početak
      Da
      Umeci za uši
      3 para (S/M/L)
      Futrola za punjenje
      Da

    • Dizajn

      Boja
      Svetloplava
      Stil nošenja
      Za unutrašnjost uha
      Materijal slušalica
      Silikon
      Položaj na uhu
      Za unutrašnjost uha
      Položaj u uhu
      Silikonski umetak za uši

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za pozive
      2 mics for each side

    • Dimenzije

      Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Dimenzije slušalica (Š x D x V)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Ukupna težina
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20823 0

    • ANC funkcije

      ANC tehnologija
      Premotaj unapred
      Awareness režim
      Da
      Mikrofon za ANC
      2 mikrofona
      ANC (Aktivno redukovanje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
      • Apple Siri
      • Google Asistent
      Aktiviranje glasovnog pomoćnika
      Višefunkcionalni dodir
      Podrška za glasovnog pomoćnika
      Da

    • Održivost

      Plastični oklop
      sadrži 55% recikliranog polikarbonata sa GRS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

