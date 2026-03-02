Tehnologija sa 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na mestima sa puno ljudi.

Ove slušalice se odlikuju sistemom sa četiri mikrofona, a dva od tih mikrofona plus algoritam za AI smanjenje buke se kombinuju da bi omogućili superjasne pozive. Čak i ako ste u prometnom kafiću, glas će se čuti jasno i osoba sa kojom razgovarate neće biti ometena onim što se dešava oko vas.