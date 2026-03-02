Prolazite kroz dane sa potpuno bežičnim slušalicama koje deluju lakše, pristaju bolje i zvuče sjajno. Aktivno redukovanje buke omogućava slušanje bez ometanja, dok teksturirani umeci drže slušalice udobno na mestu.
Odličan zvuk iz slušalica za svaki dan koje savršeno pristaju
SecureFit teksturirani umeci za uši donose pristajanje koje deluje lakše i udobnije, uz kreiranje dobrog zaptivanja za još bolji zvuk. Funkcije kao što je Dynamic Bass omogućiće vam da uživate u punoj snazi omiljenih melodija čak i ako slušate tiho.
Uvek čujte muziku uz aktivno redukovanje buke
Aktivno redukovanje buke smanjuje spoljnu buku tako da se možete fokusirati na muziku, podkaste i pozive. Možete ga uključiti ili isključiti putem slušalica ili naše prateće aplikacije, a awareness režim će propustiti spoljne zvuke.
Tehnologija sa 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na mestima sa puno ljudi.
Ove slušalice se odlikuju sistemom sa četiri mikrofona, a dva od tih mikrofona plus algoritam za AI smanjenje buke se kombinuju da bi omogućili superjasne pozive. Čak i ako ste u prometnom kafiću, glas će se čuti jasno i osoba sa kojom razgovarate neće biti ometena onim što se dešava oko vas.
Bluetooth® povezivanje sa više uređaja istovremeno i lako uparivanje
Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih prekida u zvuku, a možete se povezati na dva uređaja odjednom. Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.
IPX4 otpornost na prskanje i znoj
Ne obraćajte pažnju na vremenske uslove, oznaka IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje, pa im neće smetati slaba kiša! Nosite ih po naročito toplom danu? Neće im smetati ni malo znoja.
Kutija za punjenje džepne veličine sa otvorom za traku
Mala kutija za punjenje lako staje u džep ili možete zakačiti traku za otvor i okačiti kutiju o torbu ili gajku na kaišu. Mono režim znači da možete koristiti bilo koju slušalicu dok se druga puni.
Do 36 sati vremena reprodukcije sa futrolom
Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate 8 sati vremena reprodukcije sa jednim punjenjem i dodatnih 28 sati od futrole za punjenje (sa uključenim redukovanjem buke, dobijate 6 sati i dodatnih 21 od futrole). Za brzo dopunjavanje, 10 minuta u futroli daje dodatna 2 sata. Futrola se može puniti putem USB-C priključka.
Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.
Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.