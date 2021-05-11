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  • Uvek spreman za pokret
  • Uvek spreman za pokret
  • Uvek spreman za pokret
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Obustavljeno

2000 seriesPotpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

TAT2205RD/00

2.9
| (19) Komentari
Uvek spreman za pokret
Postoji li nešto korisnije od potpuno bežičnih slušalica sa futrolom za punjenje koja može da stane u džep uskih farmerki? Ove slušalice za unutrašnjost uha otporne na prskanje i znoj daju odličan zvuk i vreme reprodukcije do 12 sati.
Pogledajte sve prednosti

Uvek spreman za pokret

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Bluetooth®

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Mala futrola za punjenje ne može biti praktičnija, a ove potpuno bežične slušalice otporne su na prskanje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.

Izuzetno mala futrola za punjenje pruža do 12 sati reprodukcije

Krenite na put sa nekoliko punjenja u džepu. Jedno punjenje pruža vam do 4 sata reprodukcije, a sa potpuno napunjenom futrolom dobijate dodatnih 8 sati. Kratko punjenje u futroli od 15 minuta pruža vam 1 sat reprodukcije. Potpuno punjenje futrole traje 2 sata putem USB-C veze.

Bezbedan, udoban oblik

Neodimijumskih drajveri od 6 mm obezbeđuju odličan zvuk, a u melodijama možete da uživate uz pravu udobnost zahvaljujući ugodnom, laganom dizajnu. Mekani, izmenjivi umeci za uši omogućavaju vam da nađete pravu veličinu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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2.9

od 5

19

Komentari

2

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Izjemna nadgradnja

Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep

Prednosti

zvok, udobnost, manjša škatla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

overall sem navdušen

Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.

Prednosti

udobje, polnilna enota

Mane

niso pralne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana