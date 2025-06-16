* Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

* NTSC oblast na osnovu CIE1976

* sRGB oblast na osnovu CIE1931

* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

* Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.

* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

* USB-C napajanje koje pruža ovaj monitor je do 100 W (tipično 96 W), a maksimalno napajanje zavisi od vašeg uređaja.

* Prilikom izračunavanja uštede na troškovima za energiju za PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.

* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

* Kada je automatsko kadriranje veb kamere uključeno, kvalitet veb kamere je 2 MP. Kada je automatsko kadriranje veb kamere isključeno, kvalitet veb kamere je 5 MP.