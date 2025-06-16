Tehnologija DisplayHDR 400 sa VESA sertifikatom donosi znatan napredak u odnosu na normalne SDR ekrane. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 400 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući globalnom zatamnjivanju i minimalnoj osvetljenosti od 400 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.
Ova funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije savršena je za video konferencije sa više osoba. Kada se jedna ili više osoba priključe prikazu veb kamere, funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije automatski će se prilagoditi i zumirati radi obuhvatanja svih članova tima u kadar. Takođe, kada učesnici napuste prikaz, veb kamera poboljšana pomoću veštačke inteligencije će se prilagoditi; stoga je ova funkcija idealna za dugačke sastanke, kao i timske pozive.
Podignite udobnost video konferencija na viši nivo pomoću ove funkcije. Naginjanjem veb kamere napred-nazad za 30 stepeni, korisnici sada mogu udobno da obavljaju pozive i prisustvuju sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.
Ova funkcija pruža privatnost i omogućava optimalnu saradnju kada radite u užurbanom kancelarijskom okruženju. Da bi drugima ukazali na to da su zauzeti, korisnici mogu jednostavno da pritisnu tastersku prečicu Busylight sa donje leve strane okvira monitora, a svetlo na veb kameri će postati crveno. Pored toga, funkcija Busylight takođe može da se sinhronizuje sa Microsoft Teams statusom korisnika.
32:9 SuperWide ekran od 49“ rezolucije 5120 x 1440 napravljen je tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana, za izuzetno širok prikaz. Kao da imate dva 16:9 Quad HD ekrana od 27“ jedan pored drugog. SuperWide monitori pružaju površinu ekrana kao dva monitora bez složenog podešavanja.
SoftBlue LED tehnologija, u kombinaciji sa panelom ovog monitora koji emituje malu količinu plavog svetla, predstavlja efektivno rešenje za smanjivanje nepovoljnih efekata po zdravlje koje izaziva prekomerno izlaganje plavom svetlu. Na panelu ovog monitora, odnos svetla je smanjen za skoro 50 procenata, dok SoftBlue LED tehnologija funkcioniše paralelno smanjujući štetne zrake plavog svetla koje emituje ekran. Ne moramo ni da spominjemo da je SoftBlue LED tehnologija testirana i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe® za efektivnost smanjivanja emisije plavog svetla.
Ova funkcija omogućava neprikosnoveno odlaganje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi sa bočne strane monitora: ova funkcija daje uredan sto i pruža praktično rešenja za manipulisanje kablovima u radnom prostoru.
Philips ekran ispunjava zahteve standarda TUV Rheinland Eyesafe® za pravu zaštitu od dugog izlaganja plavom svetlu. Uvek uključeni filter plavog svetla ne samo da smanjuje naprezanje očiju, već i garantuje integritet boja.
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.