Curved Business Monitor

Redefinisanje produktivnosti radnog procesa

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Zakrivljeni

Zakrivljeni Philips monitori prate vaše vidno polje i oblik oka, pružajući suptilan uranjajući efekat, bolju koncentraciju i ergonomsku udobnost.

Standardna fotografija proizvoda Alternativna fotografija proizvoda Alternativna fotografija proizvoda

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 za vernije i izvanredne slike

Tehnologija DisplayHDR 400 sa VESA sertifikatom donosi znatan napredak u odnosu na normalne SDR ekrane. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 400 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući globalnom zatamnjivanju i minimalnoj osvetljenosti od 400 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.

Aut. kadriranje veb kamere poboljšano pomoću veštačke inteligenc.

Automatsko kadriranje veb kamere poboljšano pomoću veštačke inteligencije: za dinamične video pozive.

Ova funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije savršena je za video konferencije sa više osoba. Kada se jedna ili više osoba priključe prikazu veb kamere, funkcija poboljšana pomoću veštačke inteligencije automatski će se prilagoditi i zumirati radi obuhvatanja svih članova tima u kadar. Takođe, kada učesnici napuste prikaz, veb kamera poboljšana pomoću veštačke inteligencije će se prilagoditi; stoga je ova funkcija idealna za dugačke sastanke, kao i timske pozive.

Podesiva veb kamera

Podesiva veb kamera: za udobne video konferencije.

Podignite udobnost video konferencija na viši nivo pomoću ove funkcije. Naginjanjem veb kamere napred-nazad za 30 stepeni, korisnici sada mogu udobno da obavljaju pozive i prisustvuju sastancima iz položaja koji im najviše odgovara.

Promotivna slika

Busylight: za podešavanje radnog statusa

Ova funkcija pruža privatnost i omogućava optimalnu saradnju kada radite u užurbanom kancelarijskom okruženju. Da bi drugima ukazali na to da su zauzeti, korisnici mogu jednostavno da pritisnu tastersku prečicu Busylight sa donje leve strane okvira monitora, a svetlo na veb kameri će postati crveno. Pored toga, funkcija Busylight takođe može da se sinhronizuje sa Microsoft Teams statusom korisnika.

Promotivna slika

32:9 SuperWide ekran napravljen tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana

32:9 SuperWide ekran od 49“ rezolucije 5120 x 1440 napravljen je tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana, za izuzetno širok prikaz. Kao da imate dva 16:9 Quad HD ekrana od 27“ jedan pored drugog. SuperWide monitori pružaju površinu ekrana kao dva monitora bez složenog podešavanja.

Promotivna slika

Tehnologija SoftBlue: za ugodno gledanje

SoftBlue LED tehnologija, u kombinaciji sa panelom ovog monitora koji emituje malu količinu plavog svetla, predstavlja efektivno rešenje za smanjivanje nepovoljnih efekata po zdravlje koje izaziva prekomerno izlaganje plavom svetlu. Na panelu ovog monitora, odnos svetla je smanjen za skoro 50 procenata, dok SoftBlue LED tehnologija funkcioniše paralelno smanjujući štetne zrake plavog svetla koje emituje ekran. Ne moramo ni da spominjemo da je SoftBlue LED tehnologija testirana i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe® za efektivnost smanjivanja emisije plavog svetla.

Promotivna slika

Držač za slušalice: za prilagodljivo odlaganje

Ova funkcija omogućava neprikosnoveno odlaganje slušalica. Pažljivo povucite kuku koja se nalazi sa bočne strane monitora: ova funkcija daje uredan sto i pruža praktično rešenja za manipulisanje kablovima u radnom prostoru.

Promotivna slika

Sertifikat Eyesafe za zaštitu od plavog svetla i preciznost reprodukcije boja

Philips ekran ispunjava zahteve standarda TUV Rheinland Eyesafe® za pravu zaštitu od dugog izlaganja plavom svetlu. Uvek uključeni filter plavog svetla ne samo da smanjuje naprezanje očiju, već i garantuje integritet boja.

Širok ugao gledanja

Širok ugao gledanja

Ekrani bez ivica i ultraširokog formata idealni su za korisnike koji rade na više zadataka istovremeno, zamenjujući potrebu za više monitora. Uz uranjajuću zakrivljenost od 1500R/1800R, proširuju vidno polje i uključuju periferni vid za vrhunsku udobnost pri gledanju.

Sve-u-jednom USB-C docking

Sve-u-jednom USB-C docking

Dostupan u širokom izboru zakrivljenih monitora, ugrađeni USB 3.2 Type-C docking sa napajanjem pruža vam prednosti brzog prenosa podataka i fleksibilne povezanosti, bilo u kancelariji ili kod kuće.

Rešenje za sve

Rešenje za sve

Philips zaobljeni monitori namenski su oblikovani tako da prate prirodno zaobljenje oka, čime se na minimum svode izobličenja i smanjuje ometanje, uz prefinjeno obuhvatajući efekat koji vas uvlači. Philips monitori su dostupni u formatima 24”, 27”, 32”, 34”, 43” i 49”, pa pružaju rešenje za sve.

* Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
* NTSC oblast na osnovu CIE1976
* sRGB oblast na osnovu CIE1931
* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
* Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.
* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
* USB-C napajanje koje pruža ovaj monitor je do 100 W (tipično 96 W), a maksimalno napajanje zavisi od vašeg uređaja.
* Prilikom izračunavanja uštede na troškovima za energiju za PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.
* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
* Kada je automatsko kadriranje veb kamere uključeno, kvalitet veb kamere je 2 MP. Kada je automatsko kadriranje veb kamere isključeno, kvalitet veb kamere je 5 MP.
* Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 2,5 Gb/s.
