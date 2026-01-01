2 godine garancije
Obustavljeno
220B4LPYCB/00
B Line
22" (55,9 cm)
1680x1050
Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjivanja pozadinskog osvetljenje LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.
PowerSensor je ugrađen senzor prisustva koji emituje i prima bezopasne infracrvene signale da bi utvrdio da li je ispred monitora prisutna osoba i automatski smanjuje osvetljenost kad se korisnik odmakne od stola, čime se potrošnja energije smanjuje za do 80 procenata, a radni vek monitora
DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.
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