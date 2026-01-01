DisplayPort pruža prenos audio i video signala preko jednog dugačkog kabla

DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.