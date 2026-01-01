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  • Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna
  • Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna
  • Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna
  • Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna
  • Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna
  • Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna

Obustavljeno

BrillianceLCD monitor, LED pozadinsko osvetljenje

220B4LPYCB/00

Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna
Philips PowerSensor LED monitor koji koristi 65% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja i ima kućište bez PVC i BFR idealan je za ekološki prihvatljivu produktivnost
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sa tehnologijom PowerSensor koja štedi energiju

Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna

  • B Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680x1050

LED tehnologija obezbeđuje prirodne boje

Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjivanja pozadinskog osvetljenje LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.

Tehnologija PowerSensor smanjuje potrošnju struje za do 80%

Tehnologija PowerSensor smanjuje potrošnju struje za do 80%

PowerSensor je ugrađen senzor prisustva koji emituje i prima bezopasne infracrvene signale da bi utvrdio da li je ispred monitora prisutna osoba i automatski smanjuje osvetljenost kad se korisnik odmakne od stola, čime se potrošnja energije smanjuje za do 80 procenata, a radni vek monitora

DisplayPort pruža prenos audio i video signala preko jednog dugačkog kabla

DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.

Tehničke specifikacije

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