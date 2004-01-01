Pojmovi za pretragu

    Signage Solutions 50BDL3550Q Q-Line Display

    50BDL3550Q/00

    Signage Solutions 50BDL3550Q Q-Line Display

    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

    CMND & Create. Razvijte i pokrenite sopstveni sadržaj.

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Interfejs „prevuci i pusti” čini objavljivanje sopstvenog sadržaja jednostavnim – bilo da je reč o tabli sa dnevnim specijalitetima ili brendiranim korporativnim informacijama. Unapred učitani šabloni i integrisani vidžeti osiguravaju da fotografije, tekst i video zapisi budu spremni za rad u tren oka.

    Ugrađeni medijski plejer. Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja.

    Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.

    Android SoC procesor. Matične i veb aplikacije.

    Upravljajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.

    Povežite i upravljajte sadržajem putem oblaka

    Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem Wi-Fi veze ili RJ45 kabla i uživajte u svojim plejlistama.

