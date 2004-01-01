Pojmovi za pretragu

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    55BDL8007X/00

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

    OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova

    Integrišite PC pune snage ili CRD50 modul zasnovan na operativnom sistemu Android direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.

    Dodajte procesorsku snagu operativnog sistema Android pomoću opcionog CRD50 modula

    Ugradite Android System-on-Chip (SoC) u Philips profesionalni ekran. Opcioni CRD50 modul je OPS uređaj koji omogućava procesorsku snagu operativnog sistema Android bez potrebe za kablovima. Jednostavno ga umetnite u OPS slot, koji sadrži sve priključke potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

    Režim spajanja ekrana. Kreirajte 4K video-zidove od spojenih ekrana bilo koje veličine.

    Povežite dva ili više Philips profesionalnih ekrana da biste kreirali video-zid od spojenih ekrana – bez potrebe za spoljnim uređajima. Jedan plejer se brine o sadržaju, bez obzira da li imate četiri ekrana ili 40. 4K sadržaj je u potpunosti podržan, a ako prikazujete taj sadržaj na četiri ekrana, dobijate najbolju moguću „dot-by-dot“ rezoluciju.

    Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja.

    Poboljšajte kvalitet slike pomoću tehnologije Pure Colour Pro. Pružajući veću osvetljenost putem prilagođenih postavki temperature boje i napredne gama kalibracije, sadržaj izgleda oštrije i blistavije za zadivljujući realizam sa vizuelnim isticanjem.

