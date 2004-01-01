55BDL8007X/00
Ovaj proizvod više nije dostupan
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.
Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.
Integrišite PC pune snage ili CRD50 modul zasnovan na operativnom sistemu Android direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.
Ugradite Android System-on-Chip (SoC) u Philips profesionalni ekran. Opcioni CRD50 modul je OPS uređaj koji omogućava procesorsku snagu operativnog sistema Android bez potrebe za kablovima. Jednostavno ga umetnite u OPS slot, koji sadrži sve priključke potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).
Povežite dva ili više Philips profesionalnih ekrana da biste kreirali video-zid od spojenih ekrana – bez potrebe za spoljnim uređajima. Jedan plejer se brine o sadržaju, bez obzira da li imate četiri ekrana ili 40. 4K sadržaj je u potpunosti podržan, a ako prikazujete taj sadržaj na četiri ekrana, dobijate najbolju moguću „dot-by-dot“ rezoluciju.
Poboljšajte kvalitet slike pomoću tehnologije Pure Colour Pro. Pružajući veću osvetljenost putem prilagođenih postavki temperature boje i napredne gama kalibracije, sadržaj izgleda oštrije i blistavije za zadivljujući realizam sa vizuelnim isticanjem.
