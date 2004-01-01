65BDL3511Q/00
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.
Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.
Pretvorite USB u zaista isplativi digitalni uređaj za prikazivanje. Samo sačuvajte sadržaj (video, audio, slike) na USB i povežite ga na ekran. Kreirajte plejlistu i zakažite prikazivanje sadržaja pomoću menija na ekranu da biste uživali u sopstvenim plejlistama bilo gde i bilo kada.
Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.
