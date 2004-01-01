Pojmovi za pretragu

    Signage Solutions 75BDL3511Q Q-Line Display

    75BDL3511Q/00

    Signage Solutions 75BDL3511Q Q-Line Display

    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

    Zakažite ono što želite, kada to želite uz SmartPlayer

    Zakažite ono što želite, kada to želite uz SmartPlayer

    Pretvorite USB u zaista isplativi digitalni uređaj za prikazivanje. Samo sačuvajte sadržaj (video, audio, slike) na USB i povežite ga na ekran. Kreirajte plejlistu i zakažite prikazivanje sadržaja pomoću menija na ekranu da biste uživali u sopstvenim plejlistama bilo gde i bilo kada.

    Ugrađeni medijski plejer. Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja.

    Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.

