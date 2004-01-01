75BDL3550Q/00
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.
Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.
Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Interfejs „prevuci i pusti” čini objavljivanje sopstvenog sadržaja jednostavnim – bilo da je reč o tabli sa dnevnim specijalitetima ili brendiranim korporativnim informacijama. Unapred učitani šabloni i integrisani vidžeti osiguravaju da fotografije, tekst i video zapisi budu spremni za rad u tren oka.
Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.
Upravljajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.
Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem Wi-Fi veze ili RJ45 kabla i uživajte u svojim plejlistama.
