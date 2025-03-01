Pojmovi za pretragu

    Beard Trimmer 5000 Series Stilizovanje brade sa sakupljačem dlačica

    BT5780/15

    Maksimalna preciznost uz minimalan napor

    Postignite potpunu preciznost, bez napora. Sa samooštrećim metalnim sečivima i inovativnim sakupljačem dlačica, naš trimer izoštrava i pojednostavljuje vaše iskustvo sređivanja. Pored toga, tehnologija BeardSense pojačava snagu tačno onda kada vam je potrebna.

    Beard Trimmer 5000 Series Stilizovanje brade sa sakupljačem dlačica

    Maksimalna preciznost uz minimalan napor

    Za preciznu bradu sa manje nereda

    • Potpuno metalna sečiva
    • Precizni koraci od 0,2 mm
    • Tehnologija BeardSense
    • Sakupljač dlačica
    • Vreme rada do 100 minuta
    Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

    Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

    Samooštreća metalna sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivna sečiva takođe olakšavaju čišćenje.

    Oblikujte svoju bradu sa preciznošću koja vam je potrebna

    Oblikujte svoju bradu sa preciznošću koja vam je potrebna

    Precizni točkić trimera ima 40 postavki dužine u koracima od 0,2 mm, pomažući vam da oblikujete bradu tačno onako kako vam je potrebno.

    Dizajniran da hvata dlačice dok podrezujete

    Dizajniran da hvata dlačice dok podrezujete

    Naš inovativni sakupljač dlačica efikasno hvata do 80% podrezanih dlačica*, pružajući vam manje muke prilikom podrezivanja.

    Snažno podrezivanje čak i najzahtevnijih brada

    Snažno podrezivanje čak i najzahtevnijih brada

    Pomoću tehnologije BeardSense, naš trimer skenira gustinu vaše brade 125 puta u sekundi kako bi pojačao snagu u gušćim područjima, dajući vam pravu snagu za najbolji rezultat.

    Efikasno i ravnomerno podrezivanje za idealan izgled

    Efikasno i ravnomerno podrezivanje za idealan izgled

    Napredni Lift&Trim češljevi podižu dlačice prema sečivu, hvatajući ih svakim prolazom za efikasno i ravnomerno podrezivanje.

    Pojednostavite rutinu lakim čišćenjem

    Pojednostavite rutinu lakim čišćenjem

    Pošto je trimer 100% periv, možete ga jednostavno isprati pod česmom, pojednostavljujući iskustvo sređivanja.

    Za više kontrole i udobnosti prilikom podrezivanja

    Za više kontrole i udobnosti prilikom podrezivanja

    Naša ergonomska drška sa Fine Line rukohvatom od 360 stepeni čini uređaj lakim za držanje i rukovanje, pružajući vam udobnost i kontrolu koje su vam potrebne da usavršite izgled.

    Praktično punjenje i odlaganje.

    Praktično punjenje i odlaganje.

    Postolje nudi praktično punjenje i odlaganje za vaš uređaj, tako da je spreman kad god i vi.

    Dosledne snažne performanse od početka do kraja

    Dosledne snažne performanse od početka do kraja

    Naša izdržljiva litijumska baterija pruža do 100 minuta rada uz opciju brzog punjenja od 5 minuta**, za snažno, neprekidno iskustvo podrezivanja.

    Budite informisani pre svakog podrezivanja

    Budite informisani pre svakog podrezivanja

    Svetlosni indikator vas u potpunosti obaveštava o statusu baterije i da li je potpuno napunjena, osiguravajući da ste uvek spremni za sledeću sesiju sređivanja.

    Tehničke specifikacije

    • Dodaci

      Praktičnost
      • Sakupljač dlačica
      • Četka za čišćenje
      • USB-A (ne isporučuje se adapter)
      • Postolje za punjenje
      Putovanja i odlaganje
      Mekana torbica

    • Napajanje

      Tip baterije
      Li-ion
      Vreme rada
      100 minuta
      Punjenje
      • 1 sat
      • 5-minutno brzo punjenje
      • USB-A punjenje (5 V⎓ / ≥ 1 A)
      Status baterije
      Indikator punjenja
      Upotreba
      Bežični

    • Dizajn

      Drška
      Ergonomska drška
      Obrada
      Intenzivno crna

    • Servisiranje

      Garancija
      Do 5 godina***

    • Jednostavna upotreba

      Nije potrebno održavati
      Nije potrebno ulje za sečivo
      Vodootporno
      Mokro i suvo

    • Pregled

      Zona na telu
      Brada
      Alatke i dodaci
      6
      Postavke dužine
      0,4 – 20 mm
      Precizni koraci
      40
      Rešenje
      Podrezivanje
      Tehnologije
      BeardSense

    • Dodaci za oblikovanje

      Sečivo za podrezivanje
      Metalna sečiva koja se sama oštre

    • Češljevi

      Brada
      • Kratko 0,4–10 mm
      • Dugačko 10,4–20 mm

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.
    • Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine 
