BT5780/15
Maksimalna preciznost uz minimalan napor
Postignite potpunu preciznost, bez napora. Sa samooštrećim metalnim sečivima i inovativnim sakupljačem dlačica, naš trimer izoštrava i pojednostavljuje vaše iskustvo sređivanja. Pored toga, tehnologija BeardSense pojačava snagu tačno onda kada vam je potrebna.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Samooštreća metalna sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivna sečiva takođe olakšavaju čišćenje.
Precizni točkić trimera ima 40 postavki dužine u koracima od 0,2 mm, pomažući vam da oblikujete bradu tačno onako kako vam je potrebno.
Naš inovativni sakupljač dlačica efikasno hvata do 80% podrezanih dlačica*, pružajući vam manje muke prilikom podrezivanja.
Pomoću tehnologije BeardSense, naš trimer skenira gustinu vaše brade 125 puta u sekundi kako bi pojačao snagu u gušćim područjima, dajući vam pravu snagu za najbolji rezultat.
Napredni Lift&Trim češljevi podižu dlačice prema sečivu, hvatajući ih svakim prolazom za efikasno i ravnomerno podrezivanje.
Pošto je trimer 100% periv, možete ga jednostavno isprati pod česmom, pojednostavljujući iskustvo sređivanja.
Naša ergonomska drška sa Fine Line rukohvatom od 360 stepeni čini uređaj lakim za držanje i rukovanje, pružajući vam udobnost i kontrolu koje su vam potrebne da usavršite izgled.
Postolje nudi praktično punjenje i odlaganje za vaš uređaj, tako da je spreman kad god i vi.
Naša izdržljiva litijumska baterija pruža do 100 minuta rada uz opciju brzog punjenja od 5 minuta**, za snažno, neprekidno iskustvo podrezivanja.
Svetlosni indikator vas u potpunosti obaveštava o statusu baterije i da li je potpuno napunjena, osiguravajući da ste uvek spremni za sledeću sesiju sređivanja.
