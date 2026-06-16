2 godine garancije
Obustavljeno
XP9407/37
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9403/31
XP9404/46
XP9400/31
S9976/55
SP9883/35
S9974/35
Pakovanje od 2
Do 6 meseci higijenskog brijanja
Kompatib. sa pločicom za brzo čišćenje
Formula, obogaćena aktivnim mazivima, štiti glave za brijanje od trenja i habanja, čime brijač duže pruža najbolje performanse.
Specijalni miris kertridža za čišćenje je svež i pruža doživljaj čistoće tokom brijanja.
Potpuno bez alkohola, tečnost za čišćenje je nežna za kožu i napravljena tako da pruža zaštitu od iritacije kože.
5.0
od 5
37
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
MariusDacian
16/06/2026
România
Produsul este bun dar pretul...
https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Date of Use 2026-05-17
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Date of Use 2026-05-17
Nikolai Nik
14/12/2025
România
Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Rezultati testiranja su dobijeni od strane nezavisne agencije za testiranje, u laboratorijskim uslovima, nakon 1 minuta upotrebe, kertridž može efektivno da spreči stvaranje bakterija Staphylococcus Aureus i Candida Albicans. Efektivnost sprečavanja za Staphylococcus Aureus je 99,9%