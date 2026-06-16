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  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

Obustavljeno

Kertridž za brzo čišćenje

CC12/50

5
| (37) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
Korišćenjem pločice za brzo čišćenje nakon svakog brijanja održavate brijač u stanju kao da je nov, uz efektivno uklanjanje dlačica. Brijač je 10 puta čistiji nego kada koristite samo vodu*.
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i9000 Prestige Ultra

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Elek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro

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i9000 Prestige

i9000 Prestige
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i9000 Prestige

i9000 Prestige
Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

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i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro

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i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro

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i9000 Prestige Ultra

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Elek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro

XP9400/31

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

S9976/55

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

SP9883/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

S9974/35

10 puta efektivnije od čišćenja vodom*

Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

  • Pakovanje od 2

  • Do 6 meseci higijenskog brijanja

  • Kompatib. sa pločicom za brzo čišćenje

Maziva održavaju brijač u najboljem radnom stanju

Maziva održavaju brijač u najboljem radnom stanju

Formula, obogaćena aktivnim mazivima, štiti glave za brijanje od trenja i habanja, čime brijač duže pruža najbolje performanse.

Osvežavajući miris za osećaj čistog brijanja

Osvežavajući miris za osećaj čistog brijanja

Specijalni miris kertridža za čišćenje je svež i pruža doživljaj čistoće tokom brijanja.

Potpuno bez alkohola

Potpuno bez alkohola

Potpuno bez alkohola, tečnost za čišćenje je nežna za kožu i napravljena tako da pruža zaštitu od iritacije kože.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

37

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/06/2026

România

România

Produsul este bun dar pretul...

https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Date of Use 2026-05-17

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Date of Use 2026-05-17

14/12/2025

România

România

Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

13/08/2025

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

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Odricanje od odgovornosti

  1. Rezultati testiranja su dobijeni od strane nezavisne agencije za testiranje, u laboratorijskim uslovima, nakon 1 minuta upotrebe, kertridž može efektivno da spreči stvaranje bakterija Staphylococcus Aureus i Candida Albicans. Efektivnost sprečavanja za Staphylococcus Aureus je 99,9%